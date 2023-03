La razón por la que Morgan Freeman utilizó un guante en su mano izquierda durante su participación en los Oscar

Morgan Freeman e Margot Robbie na 95ª edição do Oscar (Foto: Reprodução/HBO Max)

La ceremonia de los premios Oscar 2023 dejaron múltiples sorpresas, no solo por los ganadores, sino también por la apariencia de algunas de las celebridades que se hicieron presente durante la noche, como es el caso del actor Morgan Freeman, quien sorprendió a todos al lucir un misterioso guante negro en su mano izquierda.

Las redes sociales se llenaron de imágenes y comentarios sobre los looks de los famosos en los premios Oscar, pero parece que nadie se esperaba que Freeman apareciera con un accesorio tan particular, el cual tiene una explicación igual de curiosa y de la cual se sabe poco, pues el actor prefiere no tocar mucho el tema.

¿Por qué Morgan Freeman llevaba un guante en su mano izquierda durante los premios Oscar 2023? Te contamos la verdad detrás de este accesorio

A sus 85 años de edad, Morgan Freeman es uno de los actores más reconocidos y queridos de la industria del cine en todo el mundo, por lo que es común verlo aparecer en los premios Oscar año tras año y esta vez lo hizo junto a Margot Robbie.

Lo cierto es que no es la primera vez que se ve al actor llevando este guante y todo se debe a un accidente automovilístico que sufrió en 2008, cuando su automóvil volcó varias veces en una carretera de Mississippi, dejándole la mano izquierda paralizada.

Sobre el guante, el mismo ha explicado que, luego de sufrir daño severo en los nervios, usa un guante de compresión para mantener el flujo de sangre. A pesar de esto, su condición no le ha impedido continuar con su carrera y apariciones públicas.

Morgan Freeman y el terrible accidente que casi acaba con su vida

Si bien el suceso tuvo lugar en 2008, parece haber pasado bajo el radar de muchas personas, quienes siguen viendo al legendario actor sin tomar en cuenta lo que le sucedió. “Sufrí daño en los nervios y no ha mejorado. No puedo mover la mano”, le dijo a People en 2010, una de las pocas veces que habló del tema.

De acuerdo a los reportes del periódico The Guardian en 2008, “Tuvieron que usar las mandíbulas de la vida [cortadoras hidráulicas] para sacarlo del vehículo. Estaba lúcido, consciente. Estaba hablando, bromeando con algunos de los rescatistas en un momento”.