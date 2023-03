Jamie Lee Curtis gana el Oscar como mejor actriz de reparto

Jamie Lee Curtis recibe el premio a mejor actriz de reparto por "Everything Everywhere All at Once" en los Oscar el domingo 12 de marzo de 2023 en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Curtis ganó el premio a mejor actriz de reparto por su papel de Deirdre Beaubeirdre en “Everything Everywhere All at Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), en la que interpreta a una agente del servicio hacendario estadounidense (IRS, por sus siglas en inglés) que cambia a varias formas a través de diferentes líneas de tiempo en el multiverso.

“Mi madre (Janet Leigh) y mi padre (Tony Curtis) fueron nominados a los Oscar en diferentes categorías”, dijo Curtis, comenzando a llorar mientras aceptaba el premio. “¡Acabo de ganar un Oscar!”, expresó.

Una vista de un adorno con formade estatuilla de los Oscar en los Premios de la Academia el domingo 12 de marzo de 2023, en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto AP/John Locher) AP (John Locher/John Locher/Invision/AP)

Curtis, de de 64 años, ha protagonizado varias películas, incluidas de la franquicia “Halloween” a partir de 1978, junto con otros proyectos notables como “Trading Places” ("Entre pillos anda el juego"), “My Girl” ("Mi chica"), “True Lies” ("Mentiras arriesgadas") y “Knives Out”. Pero fue su actuación en “Everything Everywhere All at Once” la que al final le dio el Oscar.

El mes pasado, Curtis ganó en los Premios SAG como mejor actriz de reparto.

Curtis venció a Angela Bassett, Kerry Condon, Hong Chau y Stephanie Hsu en la categoría.