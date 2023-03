Will Smith admite sentirse “avergonzado” luego de escuchar lo que Chris Rock comentó sobre la noche de la cachetada en los Oscar

ARCHIVO - Will Smith, derecha, le da una bofetada al presentador Chris Rock en el escenario durante el anuncio del ganador de mejor documental en los Oscar el domingo 27 de marzo de 2022, en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo Archivo (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Se acerca la noche más importante del mundo del cine, los premios Oscar siempre están llenos de sorpresas, como el vergonzoso momento en el que Will Smith cacheteó a Chris Rock en la ceremonia de 2022, tema que el ganador de la estatuilla dorada ha tocado varias veces y ahora asegura estar “avergonzado” por lo que dijo recientemente el comediante.

La situación de la cachetada nació de un chiste de Chris Rock y ahora es fuente de inspiración para no un chiste, sino todo un show de stand-up que el nativo de Andrews, Carolina del Sur ha estrenado hace poco en Netflix, causando todo tipo de polémicas y una particular respuesta por parte de Will Smith.

Will Smith habla sobre la noche de la cacheteada en los Oscar y asegura estar avergonzado

De acuerdo a una fuente cercana a Will Smith y su familia, el actor estaría “avergonzado y herido por lo que Chris dijo sobre él y su familia en su especial de Netflix” además, la fuente aseguró para Entertaiment Tonigh que “Él no lo vio, pero hizo que la gente le dijera lo que dijo Chris”.

Por otro lado, la persona aseguró que “Will y Jada han visto comentarios al respecto”, por lo que parece que los Smith se sienten bastante mal por todo lo que el Rock dice en el especial de comedia, el cual rápidamente se convirtió en un éxito.

Finalmente, la fuente concluyó que “Will se disculpó con Chris y me gustaría que Chris lo dejara pasar”, pero, si bien estos son los deseos de esta persona cercana a la familia Smith, parece que Rock no está pensando lo mismo y planea seguir sacándole jugo a la situación.

La academia se prepara para evitar más golpizas en los Oscar

Con el paso de los años, las polémicas en torno a la ceremonia han pasado de algo artístico a un tema personal, pues parece que cada vez son más los conflictos durante la noche de la premiación, lo que ha llevado a la Academia a tomar medidas drásticas.

Recientemente, la entidad encargada de la premiación anunció un “equipo de crisis” especial, así lo anunció Bill Kramer, director ejecutivo “Tenemos todo un equipo de crisis, algo que nunca antes habíamos tenido, y muchos planes en marcha”.