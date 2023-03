¿Karma?: Shakira se parecería a su exsuegra cuando tenga 60 años según inteligencia artificial

Shakira ha vuelto a ser noticia por el rencor que aún le siente a su exsuegra, especialmente, pues le ha dejado una bonita decoración en el balcón para que ella sepa cuánto la aprecia. Ahora, como karma, podría parecerse a la mamá de Piqué cuando tenga 60 años.

No es secreto que la relación entre Shakira y sus exsuegros no era la mejor, pues hay que recordar que muchos periodistas, especialmente Jordi Martín, confirmaron que la colombiana no parecía caerles bien porque no era catalana y tampoco venía de familia pudiente.

Pero lo que terminó de enfriar el corazón de Shakira, fue que Clara Chía fue aceptada en la familia de forma muy sencilla, sin importarles lo que pudiera sentir la madre de sus nietos.

Shakira se parecería a su exsuegra cuando tenga 60 años

Ahora, parece que la vida le está riendo de Shakira, según usuarios en internet, debido al parecido que tiene con la madre de Piqué cuando tenga 60 años, según la inteligencia artificial.

Desde hace algunas semanas, la inteligencia artificial ha generado controversia en redes sociales por la cantidad de cosas que puede hacer y la verdad es que no falló con Shakira.

Escogió una foto de la colombiana en unos premios y la verdad es que sigue luciendo igual de radiante, pero con las arrugas, pareciera que fue más pariente de la misma mamá de Piqué, según algunos usuarios en internet.

“Hermosa como siempre”; “Simplemente perfecta”; “Como una diosa”; “Eres muy bella” y “Igual de hermosa que en la vida real” fueron algunos comentarios aparte de la comparación.