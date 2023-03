Knights of the Zodiac: The Beginning estrena nuevo tráiler que emociona a los fanáticos del animé

Saint Seiya: Knights of the Zodiac Los Caballeros del Zodiaco tendrá su película live action

Las expectativas se elevan con el reciente adelanto del live action de los Caballeros del Zodiaco. Knights of the Zodiac: The Beginning se estrena el 28 de abril en Japón, por lo que Sony y Toei Animation liberaron un nuevo tráiler que dura un minuto.

En este nuevo adelanto del filme se vieron las imágenes de los actores que realizarán este filme, que podría ser muy peligroso para sus carreras. Ya sabemos lo que hacen los live action que terminan en fracaso y esperemos que Caballeros del Zodiaco sea un éxito.

La trama parece que va dirigida hacia el desarrollo de los inicios de los Caballeros de Bronce. Esa primera saga del animé de Masami Kurumada, en el que cada uno de los santos de bronce va obteniendo su armadura para proteger a la princesa Saori, es lo que se presume que saldrá en este filme.

Además de Arata Mackenyu como Seiya, destacan Famke Janssen (Jean Grey en la saga de X-Men, en un papel a determinar), Madison Iseman como Sienna (Saori Kido, Athena), Sean Bean (Mitsumasa Kido), Mark Dacascos (Mylock) y Nick Stahl (Cassius).

Tomasz Baginski, con experiencia como animador y creador de efectos especiales en The Witcher, es el director de la película, con Kiel Murray, Josh Campbell y Matt Stuecken como guionistas. Todos se basan en la historia creada por el gran Masami Kurumada.

Toei Animation distribuirá la película en Japón, mientras que en el resto del mundo, salvo en China y Oriente Medio, lo hará Sony Pictures Worldwide Acquisitions.

A continuación, puedes ver el nuevo tráiler de Saint Seiya: Knights of the Zodiac. ¿Qué te parece este adelanto?