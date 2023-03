Kimetsu no Yaiba: Kanao Tsuyuri llega a la vida real con este increíble cosplay

Kimetsu no Yaiba, también conocido como Demon Slayer y transmitido en Netflix, es uno de los animes más aclamados en la actualidad, con una trama que cautivó a los seguidores del manga.

Este manga, escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge, cuya publicación comenzó el 15 de febrero de 2016 en la revista semanal Shūkan Shōnen Jump de la editorial Shūeisha y que luego fue adaptado al anime por Ufotable desde abril de 2019, presentó a Kanao Tsuyuri, uno de los personajes más interesantes.

Kanae es una Cazadora de Demonios, la hermana adoptiva de Kanae Kocho y Shinobu Kocho y una Tsuguko, es decir, que fue designada como la sucesora de uno de los Nueve Pilares, en caso de que ese Pilar se retire o muera.

Los Nueve Pilares son el grupo de élite del Cuerpo de Exterminio de Demonios. Al tiempo, tuvo como una de sus integrantes más poderosas a Kanae, llamada el Pilar de las Flores.

El increíble cosplay de Kanao

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Código Espagueti, la modelo irlandesa Caitlyn, mejor conocida en las redes sociales como hyrulchic y con más de 35 mil seguidores en Instagram, realizó este increíble cosplay de Kanao.

“Kanao. No me he disfrazado en mucho tiempo y estoy volviendo a Demon Slayer. Ella es simplemente la mejor”, escribió la cosplayer en la publicación en la que añadió las imágenes de su disfraz.

Como podemos observar, Caitlyn recrea a la perfección los grandes ojos lila y las gruesas pestañas de Kanao. Iguala su peinado lacio y delgado con un flequillo recto y el distinguido broche con forma de mariposa que pertenecía a Kanae, su hermana adoptiva.

Lo más impresionante del cosplay es que la creadora de contenidos logró el uniforme de Cazador de Demonios de este personaje de Demon Slayer, considerado como el atuendo más personalizado de todos.