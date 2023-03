Jimmy Fallon, The Roots, Shigeru Miyamoto y el reparto de Super Mario Bros. La Película cantan su tema principal por el MAR10 Day

No es la mejor sinfónica del mundo, pero unir al presentador Jimmy Fallon, la banda The Roots, el padre de los videojuegos Shigeru Miyamoto y al elenco principal de Super Mario Bros. La Película para cantar el tema principal de la franquicia durante el MAR10 Day es un deleite musical.

Este viernes 10 de marzo se celebra en el mundo el Día de Mario, un acontecimiento creado para homenajear al ficticio héroe digital Mario Bros, creado por Miyamoto en 1983.

La razón por la que este día se eligió para la festividad cobra sentido por el propio nombre del personaje y no por su fecha de creación ni por el lanzamiento del primer videojuego en septiembre de 1985. Simplemente, las tres primeras letras de Mario son ‘mar’, el diminutivo de marzo, y las dos últimas letras parecen el número 10. Efectivamente, 10 de marzo.

Uniéndose a la celebración, en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el presentador, The Roots, Chris Pratt, Jack Black, Seth Rogen, Anya Taylor-Joy, Fred Armisen, Keegan-Michael Key y Charlie Day se juntaron para un tributo a capella a “Super Mario Bros. Theme” en honor al Día de Mario.

El elenco de Super Mario Bros. La Película

Excluyendo a Fallon y The Roots, el resto de los presentes en el tributo a la canción de Mario son parte del elenco de Super Marios Bros. La Película, que se estrena el 7 de abril.

Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) será Mario, Charlie Day (Pacific Rim) como Luigi, Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit) es la Princesa Peach, Jack Black (School of Rock) será Bowser, Keegan-Michael Key (Toy Story 4) será la voz de Toad, mientras que Seth Rogan (Superbad) es Donkey Kong.

En el tráiler oficial en inglés puede escuchar las voces de los actores interpretando a sus respectivos personajes.