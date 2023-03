HBO Max cambiará de nombre: estos son los ajustes que tendrá la plataforma streaming

Cuando se hizo oficial la fusión de Warner Bros. con Discovery, dentro de la plataforma streaming, HBO Max, se esperaban varios cambios.

No obstante, el éxito de series como House Of The Dragon y ahora The Last Of Us, retrasaron cualquier decisión, o al menos se demoraron más para definir de qué se trataba cada cambio.

Es por eso que ahora finalmente, a través de un informe de Bloomberg, se dieron a conocer cuáles serán los cambios de la plataforma streaming.

Cambio de nombre y de planes

Entre los nuevos planes de los ejecutivos detrás de esta plataforma se encuentra la posibilidad de añadir más títulos a su catálogo de contenidos, a cambio de planes de suscripción de mayor costo.

De igual forma, se piensa plantear un paquete de suscripción que incluya publicidad después de cada cierto tiempo de transmisión de contenido, así como Netflix planea hacerlo.

Warner Bros. también venderá una nueva suscripción de mayor precio por unos 20 dólares al mes, ofreciendo una mejor calidad de video y posiblemente otras características, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas discutiendo deliberaciones internas. La compañía todavía está trabajando en los planes y es posible que cambien.

Otro de los cambios que están por ejecutarse es el cambio de nombre, para pasar de HBO Max, a solamente ‘MAX’.

Bloomberg añade que el día 12 de abril se planea una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de este nuevo servicio que fusiona a HBO Max y Discovery+.

“Que HBO Max, como sea que lo llamemos en el lanzamiento, es un producto que llevamos alrededor del mundo y que tiene un impacto real en la forma en que las personas consumen contenido. Creemos en la plataforma porque creemos que tenemos el mejor menú de contenido, el mejor portafolio, la mejor calidad. Y el saneamiento que estamos haciendo está teniendo un impacto en Estados Unidos”, dijo David Zaslav, actual CEO de la compañía.