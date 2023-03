“Haré cualquier cosa por mi hermano”: Nintendo Direct revela el tráiler final de Super Mario Bros. La Película

En un nuevo Nintendo Direct, la gran N ha revelado el tráiler final de Super Mario Bros. La Película, la esperada cinta en la que veremos al fontanero favorito de los gamers afrontar una temeraria misión: rescatar a su hermano Luigi, bajo las garras del temible Bowser.

Fue este jueves 9 de marzo cuando el canal de YouTube de Nintendo presentó en vivo el directo con este increíble adelanto del largometraje dirigido por Aaron Horvath y Michael Jelenic, que comienza con Luigi y otros personajes como Lumalee capturados en el calabozo del Reino de Lava. “Carne fresca para el asador”, dice el destello.

Con sus tropas Koopas, Goombas y “lo que sean ustedes”, Bowser exclama que destruirá el Reino Champiñón. Luego empieza la travesía de Mario, Peach y Toad, con un valiente hermano que hará cualquier cosa para rescatar a Luigi.

El tráiler también nos muestra, esta vez, a Donkey Kong y Mario como aliados. Vemos al gorila usar los poderes de la flor de fuego que, según un reporte Nintenderos, es la primera vez en la franquicia que ocurre de forma canónica en una historia principal.

Otros detalles interesantes fueron las apariciones de las localizaciones de videojuegos como el Reino de las arenas o el Campo de batalla de Mario 64. Además, este adelanto sigue haciendo homenaje a Mario Kart con un gran vistazo a la pista Senda Arcoiris, legendaria.

Super Mario Bros. La Película se estrena el 7 de abril

La película de Super Mario Bros. se estrenará el 7 de abril de 2023 en Estados Unidos y el 28 de ese mes y año en Japón. Illumination produce el filme, Universal distribuye y el guion sale de las manos de Matthew Fogel

Chris Pratt (Guardians of the Galaxy) será Mario, Charlie Day (Pacific Rim) como Luigi, Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit) es la Princesa Peach, Jack Black (School of Rock) será Bowser, Keegan-Michael Key (Toy Story 4) será la voz de Toad, mientras que Seth Rogan (Superbad) es Donkey Kong.