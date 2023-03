Dragon Ball: Arte de Bosslogic demuestra que Dove Cameron sería ideal para interpretar a Androide 18 en un live-action

Dragon Ball es uno de los mangas más míticos de la historia, convirtiéndose en uno de los animes más aclamado del público. Sin embargo, algo con lo que no ha podido contar es con una adaptación live-action digna de la obra de Akira Toriyama.

En el ya lejano 2009, a Big Screen Productions, 20th Century Fox, con la dirección de James Wong, la producción de Stephen Chow y el guion de Ben Ramsey, se le ocurrió lanzar a los cines Dragon Ball Evolution, el único y lamentable filme en acción real de Dragon Ball. Repudiado, odiado y detestado por los seguidores.

Mientras el fandom espera algo decente, artistas del mundo han imaginado a modelos y actrices como algunos de los personajes del manga. Esta vez, de acuerdo con IGN, fue el reconocido Bosslogic el que tomó una foto de la intérprete Dove Cameron y la inmortalizó como Androide 18.

Cameron, con papeles en The Mentalist, Agents of S.H.I.E.L.D., Vengeance, entre otras, es una estadounidense de 27 años quien también se dedica a la música como cantante. Saltó a la fama por su doble papel del personaje homónimo en la serie de comedia de Disney Channel “Liv and Maddie” (2013-2017).

Dove Cameron como Androide 18

Como bien recuerdan los fanáticos, el Arco de los Androides es uno de los más importantes en Dragon Ball Z y en el que vimos llegar a Androide 18, también conocida como Lázuli cuando era más joven. Es la hermana melliza de Número 17 y una androide creada a partir de una base humana por el Dr. Gero con el objetivo de destruir a Goku.

Esta androide se une a los Guerreros Z y más tarde termina siendo la esposa de Krilin y la madre de Marron. Verla en un live-action como Número 18 sería muy interesante.

“Vi esta foto genial de Dove Cameron. Tuve que hacer un Androide 18 con ella”, escribió el artista, compartiendo la foto. El parecido es, exactamente, de película.