Un documental de Elon Musk está en desarrollo por el director de Steve Jobs: The Man in the Machine

Un documental basado en el CEO de SpaceX, Tesla y Twitter, Elon Musk, está en desarrollo y en buenas manos: el aclamado director Alex Gibney, quien ha realizado documentales sobre una serie de temas de alto perfil en el pasado, está a cargo del proyecto.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Tesla Rati, la cinta se titula simplemente “Musk” y pretende ser un “examen definitivo y sin adornos” del magnate.

Según los informes, el proyecto lleva meses en proceso. El director lo sugirió en un comunicado citado en Business Insider: “He estado trabajando en esta película, de vez en cuando, durante algún tiempo y estoy muy entusiasmado con ella. Estoy encantado con este extraordinario grupo que está trabajando conmigo. ¡Adelante!”.

Teniendo en cuenta los comentarios del director, la próxima película de Elon Musk probablemente será bastante convincente. Alex Gibney ganó el Oscar por su película de 2007 “Taxi to the Dark Side”, que cubría la muerte de un conductor afgano que fue asesinado a golpes mientras estaba detenido extrajudicialmente por soldados estadounidenses.

El director general de Tesla y SpaceX, Elon Musk, habla en la Conferencia y Exhibición SATELLITE, el 9 de marzo de 2020, en Washington. (AP Foto/Susan Walsh, archivo) AP (Susan Walsh/AP)

Otras obras de Alex Gibney

Otros documentales que creó Gibney incluyen “Enron: The Smartest Guys in the Room”, “Going Clear: Scientology and the Prison of Belief” y “Steve Jobs: Man in the Machine”. También ha realizado documentales sobre Theranos, “The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley”, así como Wikileaks, llamado “We Steal Secrets: The Story of Wikileaks”.

La próxima película de Elon Musk será producida por Jigsaw Productions de Gibney. La cinta también se está produciendo junto con productoras como Closer Media, Double Agent y Anonymous Content. El fundador de Closer Media, Zhang Xin, compartió su entusiasmo por la próxima película de Elon Musk.

“Ahora es el momento de un retrato riguroso de Elon Musk, quien es sin duda una de las figuras más influyentes de nuestro tiempo. Closer Media está encantado de unir fuerzas con Alex Gibney, Anonymous Content y Double Agent para asumir el desafío de examinar a Musk y su impacto en el mundo”, dijo Xin.