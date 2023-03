Emma Watson y los únicos tres objetos que conserva de su época como Hermione en Harry Potter

Desde 2001 a 2011, una década, Emma Watson encarnó a Hermione Granger en la saga Harry Potter, probablemente siendo el personaje femenino con más protagonismo en los libros de J.K. Rowling y de las películas.

Fueron 10 años y ocho largometrajes en total en los que Watson, hoy con 32 años, participó en el mágico mundo de Hogwarts, tiempo suficiente como para coleccionar cosas, objetos y recuerdos de los rodajes de las cintas.

Pero curiosamente, aunque cualquiera pudiera suponer que la actriz francesa tuviera un enorme set de Harry Potter en su casa, apenas conserva tres tesoros de esa época en la que hizo de Hermione, desde La Piedra Filosofal (2001) hasta la segunda parte de Las Reliquias de la Muerte (2011).

Los tres objetos que conserva Watson de su etapa como Hermione

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Hobby Consolas, Emma Watson pidió quedarse con tres objetos muy significativos, los cuales reveló en una entrevista con Collider.

“Pedí permiso para quedarme con el Giratiempo de Hermione de la tercera película, la capa y la varita. Esas son las tres cosas que me llevé conmigo”, confesó la actriz, haciendo referencia al objeto utilizado en El Prisionero de Azkaban.

Hermione con el Giratiempo

Como bien recuerdan los fans de Harry Potter (vía IGN), el giratiempo es un objeto que permite a un mago o una bruja retroceder en el tiempo. Tiene la apariencia de un pequeño reloj de arena que retrocede una hora por cada vuelta que le den.

Al ser una gran estudiante, la profesora Minerva McGonagall intervino para que el Ministerio le otorgara a Hermione un giratiempo con la condición de que solo lo usaría con fines académicos. Lo usó para poder asistir a todas las clases.

Giratiempo

McGonagall le aclaró a Hermione que había ciertas normas para usar el giratiempo, como no contarle a nadie que lo tenía, que no podían verla en dos lugares a la vez y que no debía cambiar el pasado. Pero ya sabemos que se metió en problemas por este objeto y hasta les tocó asumir una misión para salvar a Sirius y al hipogrifo Buckbeack.