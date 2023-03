¿Goku, Vegeta, Gohan u otro? Un torneo global decide quién es el peleador más poderoso en Dragon Ball

Durante varios años, los fanáticos de Dragon Ball han debatido sobre quién es el peleador más poderoso de la saga. Para unos es Goku, otros consideran que Vegeta, algunos pensarán en Gohan o un personaje distinto. Lo cierto es que la franquicia quiere decidirlo “democráticamente”, en un torneo global oficial… en forma de encuesta.

La cuenta de Twitter de Dragon Ball lanzó a finales de febrero el esquema del torneo, cuyas finales se disputarán el 5 de marzo. El nombre del campeonato en la red es #DragonBallSecretBattleHour

La primera ronda se completó este jueves, con Goku, Vegeta, Piccolo, Goten, el Granjero con un nivel de poder de 5 (granjero con escopeta), Krillin, Gohan y Cell clasificados a cuartos de final.

A continuación, vencedores y derrotados en la ronda, según la más reciente actualización:

Dragon Ball Torneo en Twitter

Los duelos de la segunda ronda están planteados para disputarse este jueves y viernes. Para hoy chocarían Goku vs Vegeta y Piccolo vs Goten, y para mañana lo harían el Granjero con escopeta vs Krillin y Gohan vs Cell.

Si quieres formar parte del evento #DragonBallSecretBattleHour, solo debes estar atento a las encuestas que lance la cuenta oficial de Twitter de Dragon Ball. Te dejamos de nuevo el link.

La evolución de los guerreros de Dragon Ball, según los más recientes arcos

Imagen: Jump | Toyotaro revela la historia completa detrás de los trajes justicieros de Goten y Trunks en el nuevo arco de Dragon Ball Super: Super Hero.

Como explica Comic Book, irónicamente los vencedores de cada encuentro serían los claros ganadores en la serie, especialmente porque Dragon Ball Super vio cómo Goku, Vegeta, Goten y Piccolo aumentaron sus niveles de poder.

La jerarquía del poder en Dragon Ball, recuerda el portal especializado, cambió como resultado del final del Arco de Granola, con Freezer apareciendo en escena y demostrando su forma definitiva, Black Freezer.

Con el arco más reciente centrado en la historia de Goten y Trunks antes de los eventos de Dragon Ball Super: Super Hero, y la próxima historia que contaría de nuevo los eventos de la película, pasará algú tiempo antes de ver a Goku y Vegeta enfrentarse contra Black Freezer.