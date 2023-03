Exitoso director del cine de ciencia ficción hizo el guion para la adaptación cinematográfica de Halo

Las adaptaciones cinematográficas de los videojuegos existen desde hace décadas. Super Mario Bros, a principios de los años 80, fue de las primeras en la historia. Desde entonces, algunas buenas y otras peores, la temática se ha mantenido a lo largo de los años.

Mario vuelve al cine en 2023. Esperemos que sea mucho mejor que el desastre de 1980. Pero quien está en boca de todos actualmente es The Last Of Us. El desarrollo de Jacob Minkoff protagonizado por Pedro Pascal y Bella Ramsey rompe récords de audiencia a través de la plataforma de HBO Max.

Esta es una de las tantas muestra de que cuando se hacen las cosas bien, el mundo del entretenimiento es capaz de maravillar a los millones de fanáticos que tiene un videojuego. Halo, uno de las sagas más famosas de la historia de los entretenimientos a través de una consola lo intentó, pero lamentablemente el proyecto cinematográfico se canceló.

Uno de los directores más exitosos en el cine de ciencia ficción llegó a escribir el guion. Pero jamás veremos su obra de arte hecha realidad.

De acuerdo con una reseña de 3D Juegos, con una simple búsqueda en el WikiFan de Halo se puede ver el guion escrito por Alex Garland.

Este showrunner, reconocido por ser la mente brillante detrás de Machina (2015) y Aniquilación (2018) tenía ganas de impulsar la iniciativa de Halo.

Lo terminó en febrero del 2005, tras el lanzamiento de la segunda entrega de Halo para las consolas de Xbox. El script tiene 128 páginas. Aparecen personajes icónicos de la saga como Jefe Maestro, Cortana o la piloto Carol “Martillo” Rawley.

Es tan detallado que hasta cuenta con la descripción de escenas post créditos para dejar picando una secuela.