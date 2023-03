Microsoft ofrece detalles sobre Call of Duty para Nintendo: los fanáticos sonríen con el proyecto

Call of Duty Nintendo Switch - Ars Technica

El acuerdo entre Microsoft y Nintendo para llevar Call of Duty a la plataforma comienza a dar sus frutos. Es un proyecto de 10 años, pero los fanáticos no pueden esperar a leer más noticias sobre él.

Phil Spencer, CEO de Microsoft Gaming y jefe de Xbox, habló acerca del tema en una entrevista con Xbox On. Nintendo Life se hizo eco de la información.

Archivo - Call of Duty Warzone 2.0 ACTIVISION - Archivo (ACTIVISION/Europa Press)

De acuerdo con Spencer, Microsoft espera “alcanzar cierto nivel de calidad con todos esos juegos… así que ese es nuestro objetivo, y lo mismo en PC y lo mismo en Nintendo”.

“Así que cuando decimos disponible en todas partes o no exclusivo, quiero hacer absolutamente la mejor versión de Call of Duty en cualquiera de esas plataformas”.

Call of Duty en Nintendo, más detalles

Entre los beneficios del acuerdo se incluyen especificaciones para que el lanzamiento de los títulos de Call of Duty se realicen la misma fecha tanto en Nintendo como en Xbox, junto con la paridad en todas las funciones y contenido.

Spencer ahondó: “No se trata de una skin en un arma, se trata de un modo determinado de juego, la misma versión estará disponible en todas las plataformas. Si eres un jugador de Minecraft en PlayStation, no creo que sientas que tienes una versión peor”.

“Queremos asegurarnos de que los jugadores sientan que tienen una gran experiencia en la plataforma en la que eligen jugar”.

Por los momentos no se sabe cómo y cuándo aparecerá Call of Duty disponible para las plataformas de Nintendo.

El éxito de Call of Duty como franquicia de videojuegos

Lanzada en 2003, la franquicia Call of Duty es una serie de videojuegos de disparos en primera persona, manejando siempre un estilo bélico. Ha sido desarrollada principalmente por Infinity Ward, Tretarch, Sledgehammer Games y distribuida por Activision.

Su título más reciente es Call of Duty: Warzone 2.0, aparecido el 16 de noviembre de 2022 como parte de Call of Duty: Modern Warfare II, también de 2022. Actualmente se encuentra disponible en PlayStation 4 y 5, Xbox One, Microsoft Windows y Xbox Series X/S.