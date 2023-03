Luto en el universo Dragon Ball: falleció actor que le dio voz a Nappa

Hay luto en el universo Dragon Ball: el japonés Shozo Iizuka, actor que le dio voz al villano Nappa, falleció recientemente a los 89 años de edad. El animé más popular de la historia pierde a otro de sus integrantes más recordados.

De acuerdo con los amigos de Comic Book, su muerte ocurrió el pasado 15 de febrero, producto de una insuficiencia cardíaca.

Antes de asumir el papel de Nappa, guerrero saiyano de élite y antiguo compañero de Vegeta, Iizuka caracterizó a Androide número 8.

Shozo Iizuka Actor de doblaje en Dragon Ball.

Sobre Nappa, indica Comic Book: “Jugó un papel crucial en los primeros días de Dragon Ball Z. Actuando como el mentor de Vegeta, convertido en lacayo, Nappa era un saiyajin aterrador con una gran personalidad”.

“Llegó a dominar la saga saiyana, y Nappa ha conquistado fanáticos año tras año”.

En Latinoamérica, la voz de Nappa fue doblada por José Luis Castañeda, César Soto, Gustavo Ciardullo y Héctor Reynoso. Iizuka lo hizo para Japón entre 1989 y 1997.

Pero Iizuka no solo estuvo en el animé de Dragon Ball, sino también en la adaptación para los juegos de la Serie Budokai y Serie Budokai Tenkaichi, de acuerdo con El Comercio.

Otras series donde trabajó Shozo Iizuka, además de Dragon Ball

Además de trabajar en la obra magna de Akira Toriyama, Shozo Iizuka estuvo en la industria del animé en series como Astro Boy y Pokémon.

Recientemente se le escuchó en What Cat Project: Zero Chronicle, The Seven Deadly Sins, Bleach y Soul Eater, entre otras producciones.

Iizuka también pasó por franquicias de videojuegos como Crash Bandicoot (en el papel del Dr. Neo Cortex), God of War (Cronos), Lego Batman (Solomon Grundy) y Final Fantasy XV (Iedolas Aldercapt).

Nacido en Fukushima el 23 de mayo de 1933, Iizuka se formó en el Departamento de Bellas Artes en la Universidad de Nihon.

Actor, actor de doblaje y narrador, este prócer dejó su huella en el corazón de los fanáticos de Dragon Ball en tierras niponas.

Gracias por tanto, paz a sus restos.