Warner Bros. Discovery demanda a Paramount por los derechos de transmisión de South Park

Warner Bros. Discovery (WBD, por sus siglas en inglés) demandó a Paramount Global por presuntamente incumplir partes del contrato de $500 millones que otorgó a HBO Max los derechos de transmisión de South Park en 2019.

En la demanda, WBD afirma que Paramount “tenía descaradamente la intención” de dirigir a los usuarios hacia su servicio al no solo ofrecer nuevos especiales, sino al acortar el servicio de HBO en el contenido de la temporada regular prometido.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Engadget, a HBO Max se le prometieron tres nuevas temporadas con 10 episodios cada una. Sin embargo, el proveedor dice que solo obtuvo ocho episodios en las dos temporadas entregadas y que los seis episodios de la próxima temporada también se quedan cortos.

Además de esto, Paramount supuestamente usó “trucos verbales” para cambiar la marca del contenido como películas o eventos para evitar enviar videos a su competidor.

La postura de Paramount

En una declaración a Engadget, Paramount afirma que la demanda “no tiene fundamento”. También sostiene que todavía está cumpliendo con el contrato a pesar de que Warner supuestamente no pagó las tarifas de licencia por los episodios de South Park ya entregados. El citado meido también pidió comentarios a WBD.

South Park

Warner Bros. Discovery estaba decidido a acumular la mayor cantidad de contenido posible para HBO Max antes de su lanzamiento en 2020, incluidos Friends y Doctor Who. Independientemente de si Paramount violó su contrato o no, el contenido de South Park en Paramount+ disminuye la ventaja de contenido de HBO Max, ya que los usuarios no tienen que usar ese servicio si desea transmitir las aventuras recientes de Cartman y su equipo.

Mientras tanto, Paramount tiene múltiples razones para impugnar la demanda. Paramount+ está prosperando incluso cuando rivales como Netflix tienen problemas, habiendo superado los 43 millones de usuarios hasta la primavera pasada.

Si bien no está claro qué papel está jugando South Park en ese crecimiento, es posible que la compañía no quiera ceder los derechos de transmisión de uno de sus programas más conocidos.