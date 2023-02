Fabibi hace el mejor cosplay de Sailor Moon Eternal en la Monaco Anime Game International

El 26 y 26 de febrero se realizó la Monaco Anime Game International Conferences (MAGIC, por sus siglas en inglés) y la cosplayer chilena Fabibi, mejor conocida en Instagram como Fabibi World Cosplay, hizo el mejor cosplay que se haya visto de Sailor Moon Eternal.

Pretty Guardian Sailor Moon es uno de los manga - animés más populares de los 90, lanzado en diciembre de 1991, una obra que se hizo famosa por popularizar el subgénero de las chicas mágicas y sus elementos sentai. Su éxito en las viñetas lo llevó a una versión anime y con el paso del tiempo pudo llegar incluso a la pantalla grande con Sailor Moon Eternal.

Esta es una película japonesa de anime de fantasía de dos partes, estrenada el mes de mayo de 2021. La cinta está basada en el arco Dream, que sirve como una continuación directa y una “cuarta temporada” para la serie de anime Sailor Moon Crystal.

En la cinta, vimos una versión espectacular de Usagi Tsukino o Serena, con un atuendo diferente y que fue perfectamente replicado por la cosplayer chilena.

El mejor cosplay de Sailor Moon Eternal

“Estoy muy orgullosa de lo que di en Mónaco representando a Chile. Una performance que resalto del promedio y toda la garra y mi amor por el cosplay. No gane un lugar, pero me siento completamente ganadora de haber sido seleccionada como una de los 15 competidores de todo el mundo para venir a Mónaco a mostrar de qué estamos hechos y que porfin me vieran en acción”, escribió Fabibi, quien tiene más de 462 mil seguidores en Instagram.

En el reel compartido por la creadora de contenidos, vemos su actuación e interpretación en el escenario. “Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia, soy Sailor Moon y te castigaré en el nombre de la luna. Gracias a todos los que me apoyaron en esta aventura”, agregó Fabibi.

En otro post, mostró una espectacular imagen del cosplay y agradeció a sus fans fuera de Chile: “Es increíble que digan tu nombre artístico gente de tan lejos y te den su cariño”.