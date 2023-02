Dragon Ball: Las redes sociales destrozan a Akira Toriyama por unas declaraciones racistas que nunca emitió

Akira Toriyama es casi como uno de sus personajes de Dragon Ball, debido que luce inalcanzable para la gran mayoría de los medios de comunicación. Sus declaraciones normalmente son tomadas por las revistas que tienen los derechos del manga o el mismo canal que transmite el animé.

Fuera de esto, Akira Toriyama habla a través de comunicados. Esas dos características son las primeras que hay que considerar para saber que el sensei no emite declaraciones polémicas. Mucho menos los dichos racistas que un portal web le quiere atribuir con la intención de ganar notoriedad.

Al sensei creador del manga y animé más exitoso de todos los tiempos lo han destrozado en redes sociales por un ‘fake news’ del tamaño del Monte Everest.

De acuerdo con lo que reseña Área Jugones, portal que también recrimina estas falsas declaraciones del autor de Dragon Ball, una noticia falsa dice que Toriyama atacó a los afrodescendientes.

“Esta es una franquicia japonesa. Está hecha por japoneses para gente de Japón. El show no es de ustedes; es nuestro. Las cosas de las que se queja la gente cambian con el tiempo, pero la demografía de Japón no. Ellos (la gente afrodescendiente) simplemente no viven aquí”, dijo falsamente un ‘fake news’ escrito por el redactor Danielle Starlight, reseñó Área Jugones.

La noticia que levanta un falso testimonio ni siquiera tiene fundamentos. Dragon Ball es una serie que posiciona a muchas razas del mundo entero dándole participación a personajes de todo tipo. Obviamente la cultura japonesa se ve reflejada en mayor medida, debido a que es la base de las historias.

Sin embargo, algunos tuiteros se creyeron estas declaraciones que no son más que un invento de un portal de los Estados Unidos.

Akira Toriyama tells the wokies to kick rocks! pic.twitter.com/zmYfirheXg — SierraWhiskey (@SierraWhiskey9) February 24, 2023