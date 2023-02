The Last of Us: Esta es la razón por la que el libro de chistes de Ellie es clave en la serie

Si la serie de The Last of Us iba a ser una fiel adaptación del videojuego de Naughty Dog, el libro de chistes de Ellie tenía que aparecer en el programa de HBO Max. Pero esto no es un easter egg cualquier, es algo importante y que es clave en la serie.

Fue en el cuarto capítulo, “Please Hold to My Hand”, cuando vimos a Ellie (Bella Ramsey) con el libro de juegos de palabras y chistes malos, sacado de su mochila para divertirse en su travesía con Joel Miller (Pedro Pascal). Se trata de ‘No Pun Intended: Volume 2’, escrito por Will Livingstone.

Como recuerda un reporte publicado en el sitio web de Cultura Ocio, Ellie los primeros chistes en una estación de gasolina abandonada: “¿Por qué había una bañera en lo alto de la ambulancia? Para llevar la sirena” y “¿Por qué las focas del circo miran hacia arriba? Por los focos, hombre”, son los dos primeros chistes.

¿Por qué es tan importante el libro de chistes?

Este libro es muy importante, ya que contribuye a que, a través de estos chistes bobos, Ellie y Joel estrechan su relación y van construyendo una complicidad cada vez mayor.

Es importante recordar que Ellie sigue siendo una adolescente, a pesar de haber nacido en un mndo apocalíptico que ha endurecido su carácter.

The Last of Us

Para Craig Mazin, showrunner de la serie, el libro es un elemento “aparentemente superficial pero al mismo tiempo encantador y humano” y es lo que sirve como instrumento para “romper el hielo” entre los dos protagonistas

Este domingo 26 de febrero se estrena el séptimo y antepenúltimo capítulo de The Last of Us, lo que significa que nos estamos acercando al desenlace de la primera temporada de la serie, programada para nueve episodios.

A continuación, puede ver el tráiler del episodio 7.