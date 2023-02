The Legend of Zelda: Tears of Kingdom: Anuncio revela los detalles de la nueva Espada Maestra

Cada vez falta menos para el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of Kingdom, el nuevo videojuego de la franquicia de Zelda para Nintendo Switch, y ahora conocemos cómo será la nueva Espada Maestra de Link.

El héroe de Hyrule llevará una renovada arma y esto ha sido confirmado en un anuncio oficial de Nintendo en el úlimo número de la publicación japonesa Famitsu, de acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Nintendo Life.

Según múltiples traducciones de este nuevo anuncio, escrito originalmente en japonés, la Espada Maestra en Tears of the Kingdom se encuentra en un estado “decaído” / “corrompido” y sufrirá una “gran transformación”.

“¡La Espada Maestra, que ha acompañado a Link en sus aventuras, sufrirá una gran transformación en la última entrega de la serie The Legend of Zelda!”, dice el anuncio en español.

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Este anuncio de Famitsu también destaca la historia de la Espada Maestra hasta la Skyward Sword, que se relanzó en Nintendo Switch en 2021 y también en el Breath of the Wild.

El nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Nintendo reveló el segundo tráiler oficial del videojuego, en el que volvemos a ver a Link surcando los cielos de Hyrule, con la jugabilidad que caracterizó Breath of Wild, pero esta vez tenemos varios vistazos de las amenazas que tendrá que enfrentar el guerrero.

El adelanto muestra una nueva reliquia en forma de guante que seguramente le otorgará nuevas habilidades al protector de Zelda. Esto y mucho más para terminar enfrentándose a Ganon.

“Link... Es tan poderoso... ¿Y si no logras vencerlo?’ El mal regresa a Hyrule en el nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que llegará a Nintendo Switch el 12 de mayo”, detalla Nintendo en la descripción del tráiler.