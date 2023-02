The Last of Us: Cuál es la película que ve Ellie en el sexto capítulo de la serie y por qué es tan importante

The Last of Us

Debería ser simplemente parte del guion, pero lo cierto es que es muy importante para la trama que Ellie haya visto una película en el sexto capítulo de The Last of Us, la aclamada serie de HBO Max.

El episodio 6 del programa basado en el videojuego de Naughty Dog se estrenó el pasado domingo 19 de febrero, ya pasaron algunos días, pero por si aún no lo has podido ver es importante que sepas que esta publicación tiene spoilers.

Cuál es la película que ve Ellie en el sexto capítulo de la serie

Luego de abandonar Kansas City, Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) continúan con su travesía y su relación cada vez se vuelve más importante, entre un hombre que lo perdió todo, incluyendo a su hija, y una adolescente que se siente protegida por él. Padre e hija.

En “Kin”, el sexto episodio de la serie, llegan al condado de Jackson, donde finalmente se encuentran con rostros familiares. Tras bañarse, descansar, cambiarse de ropa y hasta cortarse el pelo, Ellie va a una especie de sala de cine creada por la comunidad.

The Last of Us

En el lugar se está proyectando “La chica del adiós” (The Goodbye Girl) de 1977, que como explica un reporte publicado en el sitio web de Cultura Ocio trata de un actor de bajo nivel llamado Elliot, interpretado por el sensacional Richard Dreyfuss, a quien un amigo le alquila un apartamento que tiene en Manhattan. Sin embargo, lo que Elliot no sabe es que la ex novia de su amigo, Paula (Marsha Mason), se ha quedado en el piso con su hija de 10 años, Lucy (Quinn Cummings).

The Last of Us

A pesar de sus acaloradas discusiones y diferencias, Elliot permite que Paula y Lucy permanezcan en la vivienda. Poco a poco, con el paso del tiempo, se van enamorando el uno del otro y acaban formando una familia, con Lucy encariñándose con Elliot después de haber sido despreciada por varios novios de su madre.

Que esta haya sido la película transmitida en la sala de cine del condado es importante ya que, seguramente, Ellie se siente identificada de alguna forma, al ver a Joel como una figura paternal. Puede ser la señal de que, tarde o temprano, Ellie y Joel se considerarán una familia.

El próximo domingo 26 de febrero se estrena el séptimo y antepenúltimo capítulo de The Last of Us, lo que significa que nos estamos acercando al desenlace de la primera temporada de la serie, programada para nueve episodios.

A continuación, puede ver el tráiler del episodio 7.