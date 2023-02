Se viene el capítulo más polémico de The Last Of Us: lo que puede pasar en el episodio siete

The Last of Us (exclusiva) Episodio 6

El éxito de “The Last Of US” no puede ser negado, la producción de HBO basada en el videojuego del mismo nombre ha conseguido una muy buena recepción por parte de los medios y los fans, quienes semana a semana se pegan a las pantallas para ver que pasará a continuación, pero ¿Qué sucederá en el episodio siete?

Hasta el momento la serie no ha estado completamente libre de polémica, pues se habló mucho de la forma en la que mostraron algunos personajes, pero parece que el conflicto más grande aún está por llegar, pues en el séptimo episodio de la producción se tratará uno de los puntos más discutidos del juego y uno de los más importantes en toda la historia.

Se acerca el séptimo episodio de “The Last Of Us” y con él, toda la polémica

Lanzado para PlayStation 3 en 2013, el juego sigue siendo uno de los más amados por toda la comunidad gamer, pues su historia demostró que se pueden tratar temas complejos con una aproximación casi cinematográfica con mucho éxito, pero es este punto uno de los más complicados.

Como se puede ver en el avance, este séptimo episodio contará la historia de cómo Ellie es atacada en el centro comercial, lo que da pie a una de las claves de la trama, sin embargo, cuando esto se contó en el videojuego, generó enorme polémica por la sexualidad de la joven.

Esta historia forma parte del DLC “Left Behind”, donde se cuenta como fue la primera vez que Ellie fue mordida y además se explora su personalidad más a fonde, además de revelarse que es lesbiana, cosa que por si sola dividió a los jugadores.

Las polémicas de “the Last Of US”

En el avance podemos ver la aparición de Storm Reid, a quien conocemos por su trabajo en “Euphoria”, dándole vida a Riley Abel, quien lleva a Ellie al centro comercial y acaba convirtiéndose en su interés amoroso, lo cual, en su momento, abría una puerta hacia lo que no conocimos sobre Ellie.

Ahora, a 10 años de la salida del juego, el tema de la sexualidad de Ellie y otros personajes de “The Last Of Us” sigue dando de qué hablar, pues parece que a muchos no les gusta la idea de tener personajes diversos en algunas historias o lo sientes forzado.