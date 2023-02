The Last of Us: Encuentran un gravísimo error de edición en el capítulo 6 de la serie

The Last of Us

El reciente domingo 19 de febrero se estrenó el sexto episodio de The Last of Us, la aclamada serie de HBO Max y adaptación del videojuego de Naughty Dog, en el que algunos suscriptores de la plataforma de streaming notaron un gravísimo error de edición y postproducción en el capítulo.

Titulado “Kin”, que significa Familia, tratando de no agregar spoilers en esta publicación, vemos a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en una localidad nevada. Precisamente fue entre la nieve en el que los televidentes encontraron el enorme error.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Level Up, usuarios de Twitter descubrieron que en una escena del sexto capítulo de The Last of Us se pueden ver a miembros del equipo de producción.

Se trata de una toma área cerca de un puente cubierto de nieve por el cual pasan los protagonistas. Parece que a los editores de HBO se les olvidó cubrir este error.

“Qué bueno de parte de la tripulación acompañar a Joel y Ellie en la escena del puente”, escribió el usuario @IliyaShahram.

How good of the crew to accompany Joel and Ellie on the bridge scene. #LastOfUsHBO #Lastofus #Blooper pic.twitter.com/MjDQ0efXrf — iliya shahram (@IliyaShahram) February 20, 2023

Por su parte, el tuitero @stjguitarist le escribió a Neil Druckmann, showrunner del programa y director creativo del juego: “Brillante episodio. Sin embargo, es posible que desee corregir y volver a cargar. Puedes ver al equipo de filmación en esta toma”.

Brilliant episode. Something you might want to fix and reupload though. You can see the film crew in this shot. pic.twitter.com/GZ9Pp6AknL — Scott T. Jones Guitarist/Composer (@stjguitarist) February 20, 2023

El error es clarísimo, incluso puede comprobarlo por su propia cuenta desde su cuenta de HBO Max, antes de que la producción se encargue de editarlo en caso que decida solucionar el error, aunque quizás quede para la posteridad.

The Last of Us se acerca a su final

El próximo domingo 26 de febrero se estrena el séptimo y antepenúltimo capítulo de The Last of Us, lo que significa que nos estamos acercando al desenlace de la primera temporada de la serie, programada para nueve episodios.

Afortunadamente, la serie tendrá segunda temporada, algo que confirmó HBO a través de Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación y directora de series dramáticas y películas de HBO: “Después de lograr esta primera temporada inolvidable, no puedo esperar para ver a este equipo eclipsarse nuevamente con la segunda temporada”.

A continuación, puede ver el tráiler del episodio 7.