Nintendo Switch OLED de The Legends of Zelda: Tears of Kingdom sería real y esta prueba lo confirma

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo)

En septiembre de 2021 se lanzó la Nintendo Switch OLED, una versión actualizada de la consola híbrida de la gran N. Casi dos años después, una variante de esta consola con temática de The Legends of Zelda: Tears of Kingdom, el próximo gran videojuego de la franquicia, podría llegar a las tiendas.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Atomix VG, una nueva pista confirmaría que los rumores son ciertos y que esta increíble consola saca de Hyrule es una realidad.

Primero, compartamos la imagen filtrada.

Nintendo Switch OLED de The Legends of Zelda: Tears of Kingdom

Tras la filtración, algunos fans encontraron similitudes entre estas imágenes y la Collector’s Edition del videojuego, compartida durante la Nintendo Direct de este mes.

Principalmente, se puede notar que el símbolo de uno de los pines en la edición para coleccionistas es el mismo que aparece en el Joy-Con filtrado. Además, el patrón de círculos de la caja es similar al que encontramos en el dock de esta consola.

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Nintendo no ha revelado nada sobre una consola especial por el lanzamiento de Tears of the Kingdom, que llega el 12 de mayo, pero entre los rumores y las coincidencias de las imágenes podemos creer que esto es real.

Nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Por si fuera poco, Nintendo reveló el segundo tráiler oficial de The Legends of Zelda: Tears of Kingdom, en el que volvemos a ver a Link surcando los cielos de Hyrule, con la jugabilidad que caracterizó Breath of Wild, pero esta vez tenemos varios vistazos de las amenazas que tendrá que enfrentar el guerrero.

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom mejora la calidad gráfica y las mecánicas. Añade mayor verticalidad al agregar a la aventura de Link misiones en los aires, incluso con vehículos aéreos.

El adelanto muestra una nueva reliquia en forma de guante que seguramente le otorgará nuevas habilidades al protector de Zelda. Esto y mucho más para terminar enfrentándose a Ganon.

“Link... Es tan poderoso... ¿Y si no logras vencerlo?’ El mal regresa a Hyrule en el nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que llegará a Nintendo Switch el 12 de mayo”, detalla Nintendo en la descripción del tráiler.