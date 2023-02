Dragon Ball revela cuál es el villano más odiado por Vegeta y te sorprenderás cuando veas que no es Freezer

Vegeta pasa por un complejo proceso en el que deja de ser un ser malvado para convertirse en uno de los héroes más importantes de la Tierra y el Universo 7, en Dragon Ball. En ese camino enfrenta a brutales villanos por los que, en algunos casos, siente un inmenso odio.

El primero que a todos se nos viene a la mente es Freezer. El conquistamundos fue el responsable de destruir el planeta Vegita llevándose consigo a la raza saiyajin en la que se incluye a su padre y a toda su familia.

Lejos de sentir amor por sus parientes, Vegeta lo que en realidad quiere en un principio es quitarle el puesto de Emperador del Universo a Freezer. Además, le gustaría superar sus poderes y vencerlo en una pelea.

Sin embargo, en el camino va cambiando su actitud. Poco a poco va transformando sus sentimientos hacia sus seres queridos y adquiere ese sentido de pertenencia y protección en el que el odio hacia Freezer no se esfuma.

No obstante, aunque si sienta un desprecio descomunal por el Emperador del Universo, este no es el villano por el que Vegeta siente un mayor odio. Una curiosa teoría que publica la gente de MD Tech revela que hay alguien más a quien el príncipe de los saiyajines no quiere volver a ver.

Se trata de Baby, villano que hace su aparición en Dragon Ball GT. Este malvado tiene la particularidad de lograr ejercer el control total del cuerpo de Vegeta para adquirir sus poderes.

Baby Vegeta Cortesía

El príncipe está en lo más profundo de su ser, pero no es capaz de recuperar el control bajo ningún concepto. Baby cambia la apariencia de Vegeta y lo acomoda a su gusto para sembrar terror en la Tierra.

Finalmente es Goku, con la transformación del Super Saiyajin 4, quien vence al villano y así devuelve el cuerpo a su amigo saiyajin. Vegeta nunca tuvo la oportunidad de al menos enfrentarlo y por lo tanto siente un inmenso desprecio por este ser.