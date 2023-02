My Hero Academia: Conoce la edad de los personajes del manga de Kohei Horikoshi

My Hero Academia robó muy rápido los corazones de los fans del anime. La serie de manga escrita e ilustrada por Kohei Horikoshi tiene muchos personajes interesantes y en esta oportunidad contaremos cuál es la edad de cada uno.

Este one-shot fue adaptado en un VOMIC que se lanzó el 11 de enero de 2015, que popularizó globalmente el manga y que luego se transformó en un anime el 3 de abril de 2016 producido por el estudio Bones.

La historia tiene lugar en un mundo donde el 80 por ciento de la población ha desarrollado dones, surgiendo así héroes y villanos. Entre el 20% de personas sin dones, se encuentra Izuku Midoriya, cuyo mayor deseo es poder estudiar en la U.A., la escuela de héroes, y convertirse en un héroe como su ídolo All Might.

Un día, tras conocer personalmente a All Might, este le ofrece heredar sus poderes al ver su gran determinación a pesar de haber nacido sin don. Izuku accede y empieza a estudiar en la U.A, donde hace nuevos amigos, conoce otros héroes profesionales, aprende a dominar sus poderes y se enfrenta a auténticos villanos, como Shigaraki Tomura.

En general, los estudiantes de la U.A. tienen una edad similar, que va desde los 14 a los 17 años. Con información de un reporte publicado en el sitio web de Códigi Espagueti, detallaremos la edad de los personajes más importantes.

La edad de los personajes de My Hero Academia

Los conocidos Tres Grandes de la U.A., quienes son Mirio, Nejire y Tamaki, aparecieron por primera vez en My Hero Academia con 17 años y actualmente tienen entre 18 y 19 años.

Mirio, Nejire y Tamaki

All Might, un héroe quien tiene una larga trayectoria, tiene 49 años durante el arco del examen de licencia provisional. Por su parte, Endeavor, otro de los héroes que pasó a ser número 1 tras el retiro de All Might, tiene 46.

All Might / Endeavor

Algunos de los otros personajes populares de My Hero Academia son Eraser Head (30), Hawks (23), Mirko (27), Beast Jeanist (37).

Con respecto a los villanos, All For One es uno de los más grandes villanos de esta historia y es alguien que ha vivido por mucho tiempo dentro de My Hero Academia, por lo que le calculan más de 100 años. Además, Deku tiene 32, Shiharaki tiene 21, Dabi 24, Twice 31 y la aclamada Himiko Toga tiene 17.