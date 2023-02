Ubisoft está preparado para el E3 2023: “Si se celebra, allí estaremos y tenemos mucho que enseñar”

La E3 2023, la convención de videojuegos más importante de todas, parece estar en riesgo desde Nintendo, Sony y Microsoft anunciaran su ausencia para la edición de este año, pautada del 13 al 16 de junio y que sí contaría con la participación de Ubisoft.

El estudio francés, la casa de exitosas franquicias como Assassin’s Creed, Far Cry, Watch Dogs, entre otras, transmitió en su presentación de resultados su intención de acudir a la E3 en caso de que se celebre, de acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Vandal.

Yves Guillemot, CEO de Ubisoft, expresó en declaraciones recogidas por VGC: “Si el E3 se celebra estaremos allí y tendremos muchas cosas que enseñar”.

¿Qué tiene que enseñar Ubisoft?

Se sabe que la desarrolladora tiene varios y grandes proyectos a largo plazo, como Avatar: Fromntiers of Pandora y Splinter Cell Remake. Además, la feria de videojuegos puede ser una gran plataforma para revelar detalles sobre el esperado Beyond Good and Evil 2, en desarrollo, y quizás alguna nueva entrega de Far Cry.

Ubisoft sí tiene confirmado el lanzamiento de Assassin’s Creed Mirage, The Crew Motorfest y XDefiant, así como otros títulos en desarrollo como Skull and Bones y Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo Remake.

Assassin's Creed Mirage UBISOFT (UBISOFT/Europa Press)

Claramente, Ubisoft tiene varias cartas bajo la manga para presumir su trabajo durante la E3, pero mientras siga persistente la duda de si el evento se realizará o no, tendremos que seguir esperando por lo nuevo del estudio.

Por ahora, la E3 2023 está confirmada del 13 al 16 de junio y se realizará con un formato híbrido virtual. El evento presencial se realizará como es tradición en el Los Ángeles Convention Center (LACC).