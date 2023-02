The Last of Us: Este es el motivo por el que prohibieron la palabra “zombie” durante el rodaje de la serie

The Last of Us

The Last of Us es, sin duda, la serie del momento. El live-action que transmite HBO Max cada domingo, basado en el videojuego de Naughty Dog, tiene la misma trama que el juego y por un motivo argumental prohibieron durante su rodaje la palabra zombie.

El programa de HBO Max suma cinco capítulos y los aplausos de los televidentes han ido en ascenso a medida que avanza la historia, descrita como una digna adaptación del videojuego.

“Veinte años después de la caída de la civilización, Joel es contratado para sacar a Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un simple trabajo, se convertirá en un viaje brutal en el que lo más importante es sobrevivir”, resume la sinopsis de la serie, reafirmando que es una adaptación de lo que vimos en el videojuego.

Tomando en cuenta esto, la producción de The Last of Us no quiso que se le escapara ningún detalle sobre el argumento, incluyendo el nombre que llevan las personas tras ser infectadas por el hongo del Cordyceps, simplemente infectados. Algunos los llaman de forma equivocada “zombies”, que es precisamente la palabra silenciada.

Cordyceps

¿Por qué no usaron durante el rodaje la palabra zombie?

Como cuenta un informe publicado en el sitio web de 3D Juegos, el director de fotografía de The Last of Us, Eben Bolter, reveló en el podcast The Credits que la palabra “zombie estuvo prohibida durante los meses de rodaje porque HBO quería que todos los trabajadores se centraran en la historia.

“No se nos permitió decir la palabra que empieza por ‘Z’ en el set de rodaje. Era como una palabra prohibida. Se hacen llamar infectados y la serie no giraba en torno a los zombis. Por supuesto, hay un aumento de la tensión y sustos con estos monstruos de por medio, pero la serie trata sobre nuestros personajes. Los infectados son solo un obstáculo con el que tienen que lidiar”, señala Bolter.