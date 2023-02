Saint Seiya: Knights of the Zodiac, la nueva película de los Caballeros del Zodiaco, estrenó tráiler

Saint Seiya: Knights of the Zodiac Película live-action de los Caballeros del Zodiaco

Los fanáticos de los Caballeros del Zodiaco permanecen atentos. Saint Seiya: Knights of the Zodiac, la nueva película de la saga de Toei Animation, estrenó tráiler.

El video, de unos 30 segundos, muestra una escena de combate con Seiya como protagonista. “¿Cómo demonios ha hecho eso?”, se pregunta el joven huérfano, encarnado por Arata Mackenyu, tras un combate contra Marin de Águila, su formadora.

La película, que sería la primera de una saga, llegará a los cines de Japón el 28 de abril, y se desconoce si estará disponible en Latinoamérica. De acuerdo con Espinof, se espera que Knights of the Zodiac se encuentre en cines internacionales durante 2023.

De acuerdo con el sumario de Saint Seiya: Knights of the Zodiac, citado por Imdb, “cuando una diosa de la guerra se reencarna en el cuerpo de una joven, Seiya, un huérfano de la calle, descubre que está destinado a protegerla y salvar al mundo”.

¿Quiénes estarán en Saint Seiya: Knights of the Zodiac, la nueva película de los Caballeros del Zodiaco?

No se ha revelado al detalle cuál será la trama de Saint Seiya: Knights of the Zodiac, pero sí se conocen varios de los actores y actrices que formarán parte de ella.

Además de Arata Mackenyu como Seiya, destacan Famke Janssen (Jean Grey en la saga de X-Men, en un papel a determinar), Madison Iseman como Sienna (Saori Kido, Athena), Sean Bean (Alman Kido), Mark Dacascos (Mylock) y Nick Stahl (Cassius).

Tomasz Baginski, con experiencia como animador y creador de efectos especiales en The Witcher, es el director de la película, con Kiel Murray, Josh Campbell y Matt Stuecken como guionistas. Todos se basan en la historia creada por el gran Masami Kurumada.

Toei Animation distribuirá la película en Japón, mientras que en el resto del mundo, salvo en China y Oriente Medio, lo hará Sony Pictures Worldwide Acquisitions.

A continuación, puedes ver el nuevo tráiler de Saint Seiya: Knights of the Zodiac. ¿Qué opinas sobre él?