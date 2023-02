¡Resuelto el misterio! Así fue la ruptura de Bulma con Yamcha en Dragon Ball, según este cosplay perturbadoramente gracioso

¿Cómo terminaron Bulma y Yamcha? Nadie lo sabe. De la nada, en el arco de los androides de Dragon Ball Z, la mejor amiga de Goku aparece con un hijo de quien Vegeta es el padre. Anuncia que el saiyajin es su nueva pareja y el final de la otra relación.

Según dice la misma Bulma, Yamcha era un hombre exageradamente infiel. Entonces, sus constantes engaños la hicieron tomar la difícil decisión de dejarlo. Lo de Vegeta fue simplemente una sorpresa.

Sin embargo, la serie que se centra en las artes marciales, técnicas, transformaciones y guerreros poderosos no mostró nada esto. Pero para ese trabajo están las cosplayers, que con su inmensa creatividad se imaginaron como ocurrieron los hechos.

Según muestra la cosplayer, influencer y creadora de contenidos Senpai Lavatron (17.4 mil seguidores en Instagram), la ruptura entre Yamcha y Bulma fue con el tema ‘Why You Asking All Them Questions’ de Spoken Reason.

El temazo de hip-hop, que es un hit entre los Reels o videos de TikTok en redes sociales sirve para hacer este tipo de recreaciones graciosas, relacionadas a las parejas. Así lo hizo la cosplayer mencionada, que con este video se ganó la risa del público que la sigue y la ve postear múltiples contenidos de Dragon Ball.

Bulma y Yamcha tuvieron destinos muy distintos. La heredera de la Corporación Cápsula tuvo a Trunks y a Bra, con quienes completa hasta ahora su familia. Mientras que Yamcha sigue siendo un soltero dedicado a una vida convencional como la de cualquier ser humano.