Marvel: Kevin Feige confirma que Tom Holland regresará como Spider-Man

No será Andrew Garfield en The Amazing Spider-Man 3 ni Tobey Maguire para la cuarta entrega de su recordada trilogía del Hombre Araña. Tom Holland, el aclamado Peter Parker del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), volverá al papel para una próxima película.

Esta certeza la dejó el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, en entrevista con Entertainment Weekly esta semana, citado en un reporte publicado en el sitio web de CNET.

Cuando le preguntaron sobre una nueva historia de Spider-Man con Holland, Feige dio una respuesta afirmativa, pero con pocos detalles: “Todo lo que diré es que tenemos la historia. enemos grandes ideas para eso y nuestros escritores solo están poniendo la pluma en el papel ahora”.

Estas declaraciones parecen confirmar que el regreso del actor como Peter Parker será en una cuarta entrega de su Spider-Man tras Homecoming, Far From Home y No Way Home.

El exitoso paso de Ton Holland como Spider-Man

Holland, de 26 años, interpretó a Peter Parker en seis películas hasta el momento. Protagonizó tres películas en solitario de Spidey y también interpretó al superhéroe adolescente en Captain America: Civil War de 2016, Avengers: Infinity War de 2018 y Avengers: Endgame de 2019.

Tom Holland.

Además de esta próxima cinta, la productora de Spider-Man, Amy Pascal, le dijo a Fandango en 2021 que Sony Pictures, que posee los derechos cinematográficos del personaje, continuaría trabajando con Holland y Marvel, mencionando una nueva trilogía de películas.

Kevin Feige no explicó si se refería a eso o si se refería a una aparición del Joven Arácnido en una película de los Vengadores, anunciadas dos: Avengers Kang Dynasty (2025) y Avengers: Secret Wars (2026)

Hace un año, el propio Tom Holland dijo esto sobre su futuro como Spidey: “Hemos tenido conversaciones sobre el futuro potencial de Spider-Man, pero por el momento, son conversaciones. No sabemos cómo será el futuro”.