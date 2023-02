The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Estas figuras de amiibo desbloquearán contenido para el videojuego

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom NINTENDO

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el próximo y esperado videojuego de la exitosa franquicia de la gran N y que se lanzará el 12 de mayo de este año, tendrá como parte de su merchandising figuras de amiibo, confirmado en el más reciente Nintendo Direct del 8 de febrero.

Como bien saben los jugadores, los amiibo son figuras y tarjetas interactivas que puedes usar con tus juegos para obtener, nuevas funciones, nuevos modos, armas o atuendos para personajes, entre otros.

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Level Up, estos amiibo de Tears of the Kingdom desbloquearán contenido para la próxima entrega de Zelda.

El presentado en el Direct, con un brazo aparentemente prostético, desbloqueará un diseño para el paraglider o paravela de Link con temática del atuendo azul de los Campeones, que combina con la ropa que lleva puesta el héroe en la aventura. Adicionalmente, al escanear la figura el jugador podrá recibir materiales o armas.

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

No será la única figura de amiibo de Tears of Kingdom

Además, la anterior no será la única figura de amiibo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Otras tres figuras será comercializadas y también desbloquearán paravelas muy interesantes

Los amiibo son de The Legend of Zelda: Skyward Sword (Zelda), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Link) y The Legend of Zelda: Majora’s Mask, este último desbloquea la mejor de todas, con el diseño de la legendaria máscara.

Un tuit de la cuenta oficial de Zelda en Japón informó exactamente lo siguiente: “Si tocas un amiibo con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, puedes obtener materiales y armas, así como una ‘tela de paracaídas’ especial según el personaje que tocas. En cierta tienda, puedes cambiar la tela del paracaídas”.

Además, el tuit añade varias imágenes de los diferentes modelos de paravelas que podremos obtener en el videojuego.