The Last of Us: esta es la conexión del capítulo 5 de la serie con TLOU Part II

The Last of Us Part II

‘Endure and Survive’ fue el quito y más reciente episodio de The Last of Us en estrenarse y que dejó, entre tantas cosas, una clara conexión entre la serie de HBO con la secuela del videojuego The Last of Us Part II.

Como bien recuerdan los gamers, TLOU Part II fue lanzado en 2022, desarrollado de igual forma por Naughty Dog y publicado por Sony para PlayStation 4. El juego está ambientado cinco años después de la primera entrega (2013) y se centra en Ellie, quien busca venganza, y Abby, una soldado en conflicto.

Es importante destacar que, para explicar la conexión del capítulo 5 con The Last of Us Part II, tendremos que mencionar algunos spoilers del episodio, por lo que si aún no lo has visto te recomendamos verlo y volver a esta publicación.

La conexión de ‘Endure and Survive’ con TLOU Part II

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Hobby Consolas, la nueva mochila de Joel Miller en el programa ya la vimos en The Last of Us Part II.

Al final del quinto capítulo, Joel renueva accesorios y se lleva la mochila de Henry. Esto es algo que no ocurre en el videojuego, pero conecta la serie directamente con el referido videojuego.

El youtuber DomTheBomb dio fe de esto comparando imágenes de la serie y el título.

Joel at the end of episode 5 takes Henry’s backpack!!



Fun fact it’s the same one from The Last of Us Part 2 😭🥹 pic.twitter.com/vLUB2EGUyb — DomTheBomb (@DomTheBombYT) February 11, 2023

En TLOU Part II no sabemos dónde consigue la mochila Joel, pero no es un bolso cualquiera. Un fan en Reddit descubrió que la mochila, con una sola correa, un bolsillo grande en el centro y dos bolsillos laterales, se trata de un modelo de Hynes Eagle que ya no se fabrica.