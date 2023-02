The Last of Us: el zombie más perturbador del capítulo 5 es una niña contorsionista en la vida real

Imagen: HBO | Skye Cowton es una niña de nueve años de edad que también es contorsionista. Así lo revelan en el podcast oficial de The Last of Us.

El estreno de The Last of Us en HBO se ha convertido en un impresionante fenómeno global donde la serie que adapta el videojuego de culto se ha convertido en objeto de obsesión y fuente inagotable de récords de audiencia.

Su quinto episodio nos regaló uno de los momentos más dramáticos, emocionantes y tensos con la aparición del mítico Bloater y una brutal jauría de infectados, que en sentido estricto no son considerados como alguna clase de zombie, ya que no son muertos vivientes.

Pero aún así durante los últimos días ha existido un tema recurrente de conversación en las redes sociales cuando se habla de este quinto episodio (más allá del asunto con Bella Ramsey). El que llaman el “zombie” más perturbador que hemos visto en lo que va de la serie.

Y la gente en las redes no se está refiriendo al gordinflón curiosamente, no, el infectado que más les ha alterado los nervios es la niña clicker o chasqueadora, una pequeña que apenas supera el metro de altura y que cuenta con una velocidad y flexibilidad física perturbadora.

Verla en acción es francamente material perfecto para dar origen a pesadillas y ahora por fin conocemos la historia detrás de esta actuación, explicándonos por fin por qué es tan llamativa su intervención en esas escenas.

The Last of Us revela el secreto de la niña zombie del episodio 5: es una contorsionista real

No muchos lo saben, pero la serie de The Last of Us cuenta con un podcast oficial, producido por la propia gente de HBO y que es liberado en cuanto se termina de emitir el más reciente capítulo de cada semana, revelando ahí una importante cantidad de secretos y datos sobre lo que acabamos de ver.

En este podcast el guionista Craig Mazin y el creador del videojuego original Neil Druckmann charlan con Troy Baker, actor encargado de interpretar a Joel en el título para PlayStation, sobre los detalles de la historia detrás de la concepción y desarrollo de cada episodio.

La experiencia es tremendamente enriquecedora y en su más reciente programa, dedicado al quinto episodio, Endure and Survive, hablan sobre este niña chasqueadora. Skye Cowton, una niña actriz de nueve años de edad que además es contorsionista:

Imagen: HBO | Skye Cowton es una niña de nueve años de edad que también es contorsionista. Así lo revelan en el podcast oficial de The Last of Us.

“Ella es una niña hermosa, pero [...] es tan espeluznante el ver cómo puede mover su cuerpo así. Así que todo fue una combinación de su actuación, y el trabajo de Wētā creando, tomando, extrayendo lo que Barrie Gower había creado con una serie de prótesis, para dar forma a esta niña infectada.

E insistí en que nuestra niña chasqueadora usara una camiseta de Las Pistas de Blue, porque estoy realmente enfermo, y me encantó el contraste de inocencia y horror.”

Es lo que revela Craig Mazin sobre la historia detrás de esa escena, donde partieron de un diseño conceptual adaptado del videojuego original para dar forma a esta perturbadora secuencia.