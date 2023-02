Naruto: Tsunade nos muestra su técnica más poderosa en este cosplay

Tsunade es una de los legendarios Sannin junto con Orochimaru y Jiraiya en el manga -anime de Naruto, siendo también conocida por ser una de las kunoichis más fuertes y la mejor Ninja Médico del mundo, convirtiéndose en la Quinta Hokage después de que Hiruzen Sarutobi muriera en manos de Orochimaru.

Es una especialista en el control del chakra, concentrándolo en su puños o patadas, aumentando su Taijutsu. Además, ha podido desarrollar la habilidad única de almacenar enormes cantidades de chakra en un punto especifico de su frente y liberarlo en el momento conveniente, desatando grandes niveles de chakra.

Sus habilidades, poderes y presencia tanto en el manga como en el animé convirtieron a la Ninja Médico en uno de los personajes más populares de Naruto, sirviendo de inspiración para cosplayers.

Cosplayer detalla la técnica más poderosa de Tsunade

Kaori Cosplay, mejor conocida en Instagram como kaori__cosplay y con miles de seguidores en la red social, es una creadora de contenidos chilena que hizo este brillante cosplay de Tsunade.

La cosplayer demostró su fanatismo por Naruto y por el personaje, compartiendo una de sus míticas frases: “Soy la descendiente del Primer Hokage Hashirama, pero es cierto que no puedo usar el Mokuton. Incluso mis técnicas ninjas médicas no se pueden comparar, porque él podía usarlas sin formar sellos. Además soy una mujer, pero no significa que sea una mujer débil. Lo que he heredado del primero no es simple fuerza, sino que es algo que ha continuado fluyendo a través de los tiempos, esa es mi verdadera fuerza. ¡No subestimes la Voluntad de Fuego!”.

“En serio amé cuando dijo eso. Por eso lo vuelvo a usar, haré más versiones de mi hermosa Tsunade más adelante, por ahora esto es lo que salió, estaré subiendo más fotitos para completar la linea”, agregó Kaori.

Como podemos observar, la modelo chilena tiene el mismo atuendo que Tsunade en el anime y logra el mismo color de cabello y otros detalles físicos que hacen de su cosplay una perfecta interpretación.