Marvel: Rumores aseguran que Robert Downey Jr. podría volver como villano y con el papel de Iron Man al MCU

Uno de los momentos más tristes de la Saga del Infinito del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) fue cuando Iron Man / Tony Stark, interpretado por Robert Downey Jr., arriesgó su vida para salvar al universo de la amenaza de Thanos. Sin embargo, tanto el personaje como el actor podrían regresar pronto.

Muchas teorías sobre cómo el Iron Man de Downey Jr. podría volver al MCU han surgido desde entonces. Murió, tuvo sus actos fúnebres y fue despedido por todos los Vengadores. Pero su regreso como una inteligencia artificial (IA) o como una variante del Multiverso son posibles.

De acuerdo con un informe de The Cosmic Circus, citado en el sitio web de La Casa de El, explica que la incursión que se origina a partir de los sucesos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness entre la Tierra-616 y la Tierra-838 puede ser clave para el regreso de Iron Man.

Una variante villana de Iron Man

Pero no sería el retorno del Iron Man que todos conocimos. Los rumores apuntan que sería una variante villana de Tony Star y que sería revelada en una de las próximas películas de los Vengadores: The Kang Dynasty o Secret Wars.

Marvel

Esta variante sería uno de los miembros de los Illuminati que no vimos en el último largometraje de Doctor Strange y que viajaría hasta la Tierra-616 para enfrentar a los héroes del planeta.

Lo más impresionante de este rumor es que Robert Downey Jr. volvería al MCU interpretando a esta variante, pero es importante dejar claro que se trata de una especulación y que no es nada oficial por ahora.

¡Él es Iron Man! Foto: Marvel

El aclamado actor dio vida a Tony Star por primera vez en Iron Man (2008) y apareció en nueve películas más del MCU, convirtiéndose en uno de los personajes favoritos del fandom. Su regreso sería una gran noticia para el público, más allá de las formas.

Avengers: The Kang Dynasty llegará a los cines el 2 de mayo de 2025, mientras que Avengers: Secret Wars se estrenará el 1 de mayo de 2026. Hasta entonces tendremos que esperar si este rumor se convierte en realidad.