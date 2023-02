The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: Figuras de amiibo permitirán conseguir diferentes paravelas

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

En el más reciente Nintendo Direct del 8 de febrero, se conoció que tendremos figuras de amiibo de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el próximo y esperado videojuego de la exitosa franquicia de la gran N, que se lanzará el 12 de mayo de este año.

Como bien saben los jugadores de las consolas Nintendo, los amiibo son figuras y tarjetas interactivas que puedes usar con tus juegos para obtener, nuevas funciones, nuevos modos, armas o atuendos para personajes, entre otros.

En el Nintendo Direct, la compañía japonesa dejó filtrar una imagen promocional de una de las figuras, aunque posiblemente en los próximos meses, antes del lanzamiento de Tears of the Kingdom, veamos más modelos. Pero la novedad que se conocio, de acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Nintenderos, es que las amiibo permitirán conseguir diferentes paravelas.

El informe cita un tuit de la cuenta oficial de Zelda en Japón, que informó exactamente lo siguiente: “Si tocas un amiibo con The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, puedes obtener materiales y armas, así como una ‘tela de paracaídas’ especial según el personaje que tocas. En cierta tienda, puedes cambiar la tela del paracaídas”.

Además, el tuit añade varias imágenes de diferentes modelos de paravelas que podremos obtener en el videojuego.

Más novedades del Nintendo Direct sobre Tears of the Kingdom

Nintendo reveló el segundo tráiler oficial del videojuego, en el que volvemos a ver a Link surcando los cielos de Hyrule, con la jugabilidad que caracterizó Breath of Wild, pero esta vez tenemos varios vistazos de las amenazas que tendrá que enfrentar el guerrero.

“Link... Es tan poderoso... ¿Y si no logras vencerlo?’ El mal regresa a Hyrule en el nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que llegará a Nintendo Switch el 12 de mayo”, detalla Nintendo en la descripción del tráiler.