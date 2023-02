Marvel Studios revela por qué Kang es una amenaza más peligrosa en el MCU que Thanos

Estamos a pocos días del estreno en cines de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la nueva película de Marvel Studios que abre el telón de la Fase 5 del Universo Cinematográfico (MCU, por sus siglas en inglés), en la que veremos todo el poder de Kang El Conquistador.

Quantumania se estrena globalmente el próximo jueves 16 de febrero y presentará a Jonathan Majors como Kang, el nuevo gran villano del MCU tras la aclamada Saga del Infinito que mostró a Thanos. Esto ha generado debates sobre quién es más fuerte, quién es más aterrador y si El Conquistador puede ser una amenaza más peligrosa.

La última de esas preguntas las ha respondido Stephen Broussard, el productor del filme, quien en una entrevista con Screen Rant reveló qué hace que Kang sea aún más peligroso que el Titán Loco.

La clave está en el multiverso

“Creo que lo que hace que Kang sea tan peligroso es que casi estamos atrapados en una guerra de dioses. Claramente existen en este estado elevado. Han descifrado el código del multiverso, como nos explica El que permanece (en la serie Loki), y forman esta incómoda alianza. Esto no siempre sale bien, por eso destierran a Kang el Conquistador aquí”, explica Broussard.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

El productor detalló que la humanidad en el MCU estuvo aislada: “Y la humanidad, como dicen, está empezando a arañar la puerta del multiverso. Hemos sido protegidos. Hemos estado algo aislados en lo que yo llamo nuestro terrario, que es la analogía que usamos en la temporada 1 de Loki”.

“Esa puerta es derribada, que es lo que ves en los eventos de No Way Home y de Multiverse of Madness. Y hay un caos que se reproduce en eso; el caos de posibilidades y el caos de diferentes cosas que chocan entre sí me da mucho miedo”.

Kevin Feige y Stephen Broussard

Broussard insiste en que el terro que genera Kang es que son muchas y distintas versiones de él: “Había una singularidad de Thanos que era aterradora. Pero los Kang ni siquiera están de acuerdo entre ellos, que es lo emocionante de pensar. La naturaleza impredecible de eso se siente como si fuera una amenaza que da tanto miedo como Thanos, pero no se siente como un recauchutado para nosotros”.

El 16 de febrero nos sumergiremos en el Reino Cuántico y entenderemos estas palabras.