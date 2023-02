Zotac VR GO 4: Tres razones que le restan atractivo a una idea que lucía genial

Zotac, una compañía con sede en Hong Kong, buscó innovar lanzando su ordenador / mochila para realidad virtual Zotac VR GO 4. La idea luce genial: un morral para poder tener movimiento ilimitado, generando una sensación de estar en el campo de batalla (o en cualquier otra situación).

Como si fueras un Cazafantasmas.

Pero, verdaderamente, son muchos los factores negativos que impiden el disfrute de esta backpack PC. Por más que en los videos de presentación las dos personas que lo usan festejan como si de un parque de diversiones se tratara.

“Crear es parte de toda la diversión con la nueva VR GO 4″, explica la compañía en su página web. “Sin cables de conexión, equipe y sea parte de la más moderna Realidad Virtual, Realidad Aumentada o Realidad Mixta con auriculares (VR/AR/MR) para crear con un sentido de profundidad y proximidad sin precedentes”.

Utiliza para ello Intel Core i7 y una tarjeta NVIDIA RTX A4500.

También, “simular capacitación in sito en la virtualidad, visualizar e interactuar en espacios arquitectónicos brillantemente renderizados, reimaginar experiencias de ubicaciones en el arte y el entretenimiento y mucho más con la PC portátil líder en la industria”.

Las dificultades de la Zotac VR GO 4

Pero, ¿cuáles son los aspectos negativos de la Zotac VR GO 4?

Zotac Ordenador portátil para espalda

El peso: el ordenador portátil Zotac VR GO 4 debe pesar unos 10 kilogramos, según Hard Zone, que cargados a la espalda durante algún tiempo debe ser muy, muy perjudicial.

“Hablamos de un ordenador que tenemos colgado en la espalda, no lo cual no es positivo en cuanto a ergonomía”, opinan los amigos de Hard Zone.

Zotac Ordenador portátil para espalda

El calor: no es un secreto que cualquier tipo de computadora emana calor, y el Zotac VR GO 4 no escapa de ello. Imagina tener este calor en la espalda por todo el tiempo que estés jugando. En climas fríos puede superarse, pero en verano es sencillamente imposible.

Zotac Ordenador portátil para espalda

Su precio: según Hard Zone, puede encontrarse entre los 4 mil y 5 mil dólares. Muy pocas personas podrían darse el lujo de pagar esas cifras por contar con una mochila para jugar. La experiencia puede ser atractiva para el más fanático, pero ¿vale la pena gastar tanto, teniendo opciones de menor costo?

En fin, la idea puede mejorar con el paso del tiempo, encontrando nueva tecnología que haga la mochila más pequeña, menos calurosa y más barata. Pero, hoy por hoy, es incomodísima.