The Last of Us: Este curioso objeto se volvió viral gracias a Pedro Pascal y la serie

The Last of Us se centra en un mundo devastado. Foto: agencias.

The Last of Us es la serie del momento en la industria del entretenimiento y ha servido para que los gamers de todo el mundo vuelvan a jugar el título de Naughty Dog, confirmar la popularidad del actor chileno Pedro Pascal y viralizar objetos sumamente curiosos.

El programa de HBO Max suma cuatro domingos estrenando capítulos, es decir, que van cuatro episodios, y los aplausos de los televidentes han ido en ascenso a medida que avanza la trama, descrita como una digna adaptación del juego.

“Veinte años después de la caída de la civilización, Joel es contratado para sacar a Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un simple trabajo, se convertirá en un viaje brutal en el que lo más importante es sobrevivir”, resume la sinopsis de la serie, reafirmando que es una adaptación de lo que vimos en el videojuego.

Curiosamente, más allá de que The Last of Us se esté jugando nuevamente como si se tratara de un videojuego recién sacado del horno, otras cosas se han viralizado en la vida real por el boom de la serie. Además del interés por el hongo del Cordyceps, que efectivamente existe, los fans están buscando como locos en Internet la chaqueta de Joel, el protagonista.

The Last of Us

La viralizada chaqueta de Joel

De acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Qué Ver News, la chaqueta de Joel pertenece a la firma Huckberry y tiene un costo de 298 dólares en diferentes tiendas y minoristas.

El abrigo viene en tres versiones, marrón, beige y azul, y actualmente son los items más vendidos en la tienda online de la marca.

The Last of Us

Huckberry las describe de la siguiente forma: “En cuanto a las chaquetas clásicas, no hay nada más atemporal que la Flannel Lined Waxed Hudson. Las chaquetas de caza para hombre se diseñaron originalmente para soportar el clima más duro imaginable, y esta versión moderna se parece a sus antepasados con un exterior de lona encerada impermeable y un cálido forro de franela”.

Si sirve para climas duros, esperemos que a Joel Miller le sirva en medio del apocalipsis de The Last of Us.