The Legend of Zelda: Tears of Kingdom: así será su versión coleccionista y otras novedades

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Por supuesto que The Legend of Zelda: Tears of Kingdom iba a tener versión coleccionista. El próximo gran videojuego de la aclamada franquicia de Nintendo llega este año a las consolas Switch y han sorprendido las imágenes de la Collector’s Edition.

La secuela de Breath of the Wild 2 se lanzará el 12 de mayo de 2023 y un reciente Nintendo Direct reveló que tendrá versión coleccionista, que saldrá a la venta el mismo día.

La Collector’s Edition, de acuerdo con un reporte publicado en el sitio web de Nintenderos, incluye una copia del videojuego en formato físico, un libro de ilustraciones, un SteelBook, un póster metálico Iconart y un set de cuatro pines.

Además, se confirmó el lanzamiento de un nuevo amiibo de Link, con el aspecto que tiene en el videojuego y también estará disponible por separado. La figura concederá a los usuarios materiales y armas, así como una tela especial para la paravela de Link.

Nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Por si fuera poco, Nintendo reveló el segundo tráiler oficial del videojuego, en el que volvemos a ver a Link surcando los cielos de Hyrule, con la jugabilidad que caracterizó Breath of Wild, pero esta vez tenemos varios vistazos de las amenazas que tendrá que enfrentar el guerrero.

The Legend of Zelda: Tears of Kingdom mejora la calidad gráfica y las mecánicas. Añade mayor verticalidad al agregar a la aventura de Link misiones en los aires, incluso con vehículos aéreos.

El adelanto muestra una nueva reliquia en forma de guante que seguramente le otorgará nuevas habilidades al protector de Zelda. Esto y mucho más para terminar enfrentándose a Ganon.

“Link... Es tan poderoso... ¿Y si no logras vencerlo?’ El mal regresa a Hyrule en el nuevo tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que llegará a Nintendo Switch el 12 de mayo”, detalla Nintendo en la descripción del tráiler.