The Last of Us: el drama de Joel por no poder tomar un buen café llega a la serie

The Last of Us

Nada mejor que comenzar el día con una buena taza de un buen café, especialmente si nos toca una larga jornada de estudios, de trabajo o de enfrentar un apocalipsis por un hongo bacteriano que convierte a las personas en horribles zombies, como le pasa a Joel Miller en The Last of Us.

Los jugadores del título de Naughty Dog probablemente recuerden algunas referencias de Joel anhelando el café, algo que ha llegado de lleno a la serie live-action de HBO Max. Cuidado, porque las siguientes líneas tendrán spoilers del cuarto episodio, nada grave.

En ‘Please Hold to My Hand’, el cuarto capítulo de la adaptación, Ellie despierta por la mañana tras dormir en mitad del bosque. Al levantarse, encuentra una cafetera que está hirviendo en la que Joel está preparando un café que no parece ser muy provocativo para ella, que abre la tapa y siente el desagrado.

En su trayecto en su camioneta, Joel sigue tomando del café en el termo y Ellie no resiste las ganas de preguntarle: “¿Eso era lo que vendían en los Starbucks de la zona de cuarentena?”. Joel le responde que el de Starbucks “era más fresco” que el que tomaron de la casa de Bill.

Para tener una idea de la calidad del café, Ellie dijo que “huele a mie*da quemada”. No culpemos a Joel, que conseguir café en buen estado tras 20 años de apocalipsis no es cosa fácil.

Un tráiler del cuarto episodio de The Last of Us adelanta la escena, aunque el capítulo ya está disponible en HBO Max.

We’ll get through this.



Comparación con el videojuego

En un reporte publicado en el sitio web de Vida Extra, el medio recuerda una referencia de los videojuegos que compara estas ganas de Joel de tomar café, sea cuál sea su sabor.

En Pittsburgh, es posible activar un diálogo opcional con Joel en un hotel inundado, en el que se encuentran los saqueadores. Un video compartido por el canal de YouTube de Melen muestra la escena, en la que al minuto 1:06:33 Joel demuestra que anhela un buen café.

El quinto episodio de The Last of Us, solo por esta semana, se estrenará el viernes 10 de febrero, ya que el domingo 12 es el Super Bowl LVII, el partido por el título del fútbol americano profesional en los Estados Unidos. Luego, los siguientes capítulos volverán a estrenarse los domingos.