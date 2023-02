The Last of Us rompe otro récord de audiencia para HBO con su episodio cuatro

The Last of Us | La primera temporada de The Last of Us se está convirtiendo en una locura para HBO donde las cifras de audiencia se superan con cada nuevo episodio.

HBO mantiene su buena racha con el estreno de la primera temporada de The Last of Us, una serie que adapta el videojuego de culto y que parece estar logrando algo que se concebía imposible.

Desde hace décadas el consenso general es que cualquier juego de video traído al formato del cine o las series de TV termina siendo muy inferior al título original.

De hecho en la mayoría de los casos la experiencia es frustrante y hasta vergonzosa. Pero parece que está sucediendo todo lo contrario con The Last of Us.

Ya que con cada nuevo capítulo hemos presenciado un trabajo de adaptación bastante interesante, donde no todo es un calco del material original, superando o mejorando en algunas partes la historia que se tomó como base.

Un excelente ejemplo de ello es el episodio cuatro, en donde vemos una mezcla interesante de los dos elementos distintivos de esta producción.

Donde por un lado calcan cuadro por cuadro algunas de las escenas más representativas, a la par que se entremezclan con secuencias completamente nuevas y personajes inéditos que robustecen la profundidad de la trama.

Por ello no nos extraña esta noticia de que la serie de HBO estaría imponiendo otra nueva marca en sus cifras de audiencia.

The Last of Us hace historia para HBO con su cuarto episodio

De acuerdo con un reporte de los amigos de Comic Book, el episodio 4 de la serie, liberado este domingo 5 de febrero de 2023, con el título de Please Hold My Hand, atrajo a más de 7,5 millones de espectadores a través de HBO Max y transmisiones lineales en HBO.

Con ello The Last of Us logra su tercera semana consecutiva donde registra crecimiento en su audiencia, en este caso del 17% con relación a las cifras logradas con el tercer capítulo.

Lo que a su vez representa un incremento del 60% por encima las cifras logradas durante el estreno de la serie que por sí mismo estableció récords el pasado 15 de enero de 2023.

En sentido estricto, cuando se liberó el primer capítulo de The Last of Us la producción se convirtió en el segundo mejor estreno de toda la historia de HBO. Superado únicamente por el primer episodio de House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones.

Ahora, esas cifras que impusieron un récord fueron superadas con amplio margen en el episodio cuatro y honestamente no parece que vaya a surgir algún giro que altere esta tendencia a la alza.

El quinto episodio de la serie adelantará su estreno para no competir contra el Super Bowl de este 2023.