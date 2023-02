Nothing, forever

Lo que parecía una serie para entretener terminó con comentarios transfóbicos. ‘Nothing, Forever’, un programa creado por una inteligencia artificial (IA) basada en Seinfeld, fue baneada de Twitch.

Creada por Skyler Hartle y Brian Habersberger, ‘Nothing, Forever’ revolucionó las redes sociales cuando se supo que iba a ser transmitida permanentemente, las 24 horas del día, en la plataforma de transmisiones en vivo.

Un canal de Twitch ha desarrollado una sitcom infinita generada por IA



Los personajes de esta sitcom han desarrollado un monologo en el que adquieren "consciencia" de si mismos y de que están en una sitcom atravesando la cuarta pared pic.twitter.com/NO2yk1j0Zx — Anuj (@Anujbost) February 2, 2023

Sin embargo, como cuenta un reporte publicado en el sitio web de Vandal, la sitcom chocó contra las Directrices de la comunidad en Twitch y se ha baneado el canal que la retransmitía por unos “chistes” tránsfobos, generados por la propia inteligencia artificial.

¿Qué dijeron los creadores de ‘Nothing, Forever’?

En un informe, Vice contó que el personaje de Larry fue el responsable del baneo, que por ahora sería temporal según uno de los creadores del programa “Recibimos una suspensión de 14 días debido a lo que dijo Larry Feinberg esta noche”.

“Hemos apelado la prohibición e informaremos a medida que sepamos más sobre lo que decide Twitch. Independientemente del resultado de la apelación, volveremos y dedicaremos el tiempo a trabajar para garantizar, en la medida de nuestras posibilidades, que nada de eso vuelva a suceder”.

‘Nothing, Forever’ fue creada a través de API GP3 de Open AI y genera contenido de forma ininterrumpida gracias a los algoritmos de aprendizaje automático. Sus creadores explicaron: “Los personajes de esta sitcom han desarrollado un monólogo en el que adquieren ‘consciencia’ de si mismos y de que están en una sitcom atravesando la cuarta pared”.

‘Nothing, Forever’

El diálogo de la polémica fue el siguiente: “Hay como 50 personas aquí y nadie se ríe. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Estoy pensando en hacer un poco sobre cómo ser transgénero es en realidad una enfermedad mental. O cómo todos los liberales son homosexuales en secreto y quieren imponer su voluntad a todos. O algo sobre cómo las personas transgénero están arruinando el tejido de la sociedad. Pero nadie se ríe, así que voy a parar. Gracias por venir esta noche. Nos vemos la próxima vez. ¿A dónde se han ido todos?”.

Tras el baneo, los creadores de la serie dejaorn claro que los diálogos no fueron escritos por ellos y que no los representan: “Me gustaría agregar que nada de lo que se dijo refleja las opiniones de los desarrolladores o de cualquier otra persona en el equipo de personal”.