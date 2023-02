The Last of Us: Melanie Lynskey se lleva todos los aplausos y elogios tras el estreno del cuarto episodio

The Last of Us

Melanie Lynskey se dio a conocer en la industria del entretenimiento con su papel de Rose en Two and a Half Men, pero mucho ha llovido desde entonces y hoy la actriz neozelandesa está en boca de todos por brillar en el más reciente episodio de The Last of Us.

La serie de HBO Max es el programa del momento por ser una digna adaptación del aclamado videojuego de Naughty Dog, como lo marca su sinopsis: “Veinte años después de la caída de la civilización, Joel es contratado para sacar a Ellie de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un simple trabajo, se convertirá en un viaje brutal en el que lo más importante es sobrevivir”.

Si no has visto el cuarto episodio de The Last of Us, es importante que sepas que esta publicación puede contener algunos spoilers del capítulo.

Melanie Lynskey en ‘Please Hold to My Hand’

‘Please Hold to My Hand’ fue el cuarto capítulo de la serie que se estrenó el reciente comingo 5 de febrero y vimos a Lynskey interpretando a Kathleen, conocida por los gamers como la líder de Los Cazadores, aunque en la serie es descrita como un “personaje que será la líder despiadada de un movimiento revolucionario en Kansas City, Missouri”.

The Last of Us

Como explica un informe de GQ, el trabajo de la actriz como Kathleen pasa de verse como un rol meramente activo y funcional de The Last of Us a actuar como un ser humano completo en la serie de HBO.

El reporte añade que los hombres detrás del programa, Craig Mazin y Neil Druckmann, están aprovechando la adaptación para expandir su historia hacia territorios dramáticos, algo que la estructura expresiva propia de un videojuego de acción y aventura en tercera persona no permite explorar.

Gracias a la serie, personajes secundarios como el de Kathleen tienen la oportunidad de brillar, en su caso, con la extraordinaria interpretación de Melanie Lynskey.

El quinto episodio de The Last of Us, solo por esta semana, se estrenará el viernes 10 de febrero, ya que el domingo 12 es el Super Bowl LVII, el partido por el título del fútbol americano profesional en los Estados Unidos. Luego, los siguientes capítulos volverán a estrenarse los domingos.