The Last of Us adelanta el estreno de su episodio 5: HBO decide no competir contra el Super Bowl LVII

The Last of Us es una serie que ha provocado enorme furor con cada nuevo episodio liberado cada domingo por las noches. De hecho cada estreno de cada capítulo ha roto relativos récords de audiencia, pero parece que hay un enemigo que no han querido enfrentar: el Super Bowl LVII 2023.

Como ya hemos comentado parece que este año los anuncios comerciales programados para estrenarse durante el juego van a romper internet, con historias tan explosivas como la resurrección del universo de Breaking Bad. Así que todo apunta a que la gente de HBO habría optado por la opción más prudente para no perder audiencia.

El tercer episodio de The Last of Us provocó cierto revuelo y controversia entre los adeptos al juego que deseaban una calca exacta de la trama del título original, ya que el equipo de producción optó por contar una historia totalmente distinta.

A la par que el cuarto capítulo se distinguió por darle mayor contexto al grupo de los cazadores, creando un nuevo personaje y dándole mayor trasfondo a un personaje secundario vital para el siguiente giro de tuerca angustiante.

El quinto episodio promete ser una cosa bestial, atando algunos cabos sueltos no adaptados de pasajes previos y llegando a una de las escenas clave del juego original. Así que sería una lástima que nadie viera el estreno del capítulo por causa del juego.

HBO adelanta el estreno del quinto episodio de The Last of Us

Quienes conocen la historia del título original de Naughty Dog tenían la idea de que verían un momento crucial de la trama en este cuarto capítulo. Pero ahora todo apunta a que lo veríamos hasta el siguiente episodio con algunos giros adicionales por los nuevos personajes creados.

Sin embargo, este próximo domingo 12 de febrero, también está programado a realizarse el Super Bowl LVII 2023. De modo que HBO ha tomado la sabia decisión de adelantar el estreno del episodio al viernes 10 de febrero, conservando el mismo horario.

De modo que para América Latina es quinto capítulo de The Last of Us sería liberado en el siguiente orden dentro de la plataforma de HBO Max:

It’s coming.



Stream episode 5 of #TheLastOfUs early, this Friday at 9PM on @HBOMax. pic.twitter.com/JpuRUST8O5 — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) February 6, 2023

20:00 horas en México, Guatemala y Costa Rica

21:00 horas en Colombia, Perú, Ecuador y Miami

22:00 horas en Venezuela y República Dominicana

23:00 horas en Argentina, Chile y Uruguay

Este cambio es sólo para esta fecha, retomando su orden habitual de estreno cada domingo en los siguiente fines de semana.

La primera temporada de The Last of Us se compondrá de 9 episodios. Así que todavía queda mucho por ver.