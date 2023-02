Nintendo tiene la razón: la gran N gana demanda contra el drift del Joy-Con de la Switch

Después de varios reclamos, denuncias y hasta una importante demanda, la justicia le ha dado la razón a Nintendo sobre el drift de los controles Joy-Con de la consola Nintendo Switch.

Como bien saben los jugadores, el drift o drifting es un error que ocurre en algunos controles de consolas de videojuegos por tiempo de uso o desgaste, que hace que el personaje de un juego se mueva sin que el gamer toque el mando, es decir, que el movimiento de un stick vaya a cualquier parte sin ni siquiera tocarlo.

Este problema provocó que, en noviembre de 2020, un grupo de padres y niños presentara una demanda colectiva contra la compañía japonesa por el drift de los mandos. Un mes después, Nintendo pidió que se desestimara el caso, ya que el acuerdo de licencia final de Nintendo Switch no contempla el uso de las consolas y productos por menores.

Como explica un informe publicado en el sitio web de Hobby Consolas, esta es una forma de guardarse las espaldas ante el posible mal uso de un niño o adolescente.

El caso fue a arbitraje y Nintendo ganó

Este caso se sometió a un arbitraje y Nintendo resultó vencedoer a esta demanda, una de las más importantes en la historia de la industria de los videojuegos.

Joy-Con de Nintendo Switch Versión azul y rojo. (Unsplash)

La sentencia expone: “Los menores no pueden alegar su legitimación basándose en que recibieron las consolas de parte de sus padres. Se entiende que no tienen derecho a reclamar, al no existir un acuerdo de licencia final con Nintendo’'.

Palabras más, palabras menos, aunque las consolas eran de niños. Nintendo mantuvo que no existe una relación legal con ellos sino con sus padres o con los que compraron los dispositivos. Además, son los apoderados los que configuran la Switch, así que sí existe un uso de los adultos.