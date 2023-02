The Last of Us Part I para PC se retrasa, pero la nueva fecha es perfecta para su lanzamiento

The Last of Us Part I

Un éxito rotundo de PlayStation y Naughty Dog que aterrizará en las computadoras. The Last of Us, el original, se transformó en 2022 en The Last of Us Part I, exclusivo de PS5, y este año abre la puerta a los gamers de PC. Sin embargo, su esperada llegada sufrió un retraso, pero con sentido.

Inicialmente, el videojuego estaba pautado para el 3 de marzo, por lo que los jugadores se estaban frotando las manos. El boom de la adaptación live-action en HBO Max le dio una nueva vida a The Last of Us, por lo que su relanzamiento para las computadoras tiene que gozar de sentido común.

Ahora, el estreno del título se demoró hasta el 28 de marzo, unas semanas después de la primera fecha. No es una demora demasiado larga y es lógica, ya que va en la misma línea del transcurso del programa de HBO que protagoniza el actor chileno Pedro Pascal.

The Last of Us Part I PC will now be released on March 28. An update from our team: pic.twitter.com/lvApDT71Xj — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 3, 2023

¿Por qué tiene sentido el retraso de The Last of Us Part I para PC?

Como explica un informe publicado en el sitio web de Screen Rant, el último episodio de la serie de HBO se emitirá el 12 de marzo, lo que anteriormente habría sido después de que Steam y Epic Games Store hubieran permitido a las personas jugar The Last of Us Part 1 en la PC.

Con el retraso hasta el 28 de marzo, los recién llegados a este universo ahora pueden ver la conclusión de la serie antes de saltar al videouego y ver qué ha cambiado, qué es diferente al título de Naughty Dog o que le faltó al programa para ser una fiel adaptación.

Si bien un retraso puede molestar a los gamers, también es positivo el hecho de que los desarrolladores tienen un poco más de tiempo para corregir errores, pulirlo más y brindar menos problemas de rendimientos. Ciertamente, The Last of Us Part I para PC está destinado a ser exitoso.