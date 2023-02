Pedro Pascal pasa de Joel a Mario en esta parodia de The Last of Us al estilo Mario Kart

The Las of Us HBO Max aprovecha el estreno del spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon y libera un avance de The Last of Us y sus siguientes series.

A Pedro Pascal lo invitaron este reciente fin de semana a Saturday Night Live, el icónico programa con situaciones humorísticamente extrañas, parodias y sarcásticas bromas en el que el intérprete de Joel de The Last of Us se convirtió nada más y nada menos que en Mario.

El fontanero y mayor figura de Nintendo es hoy día un personaje netamente relacionado con el actor Chris Pratt, quien encarna a Star-Lord en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) y quien pondrá su voz para la próxima cinta de Super Mario de Illumination. Sin embargo, por su parecido físico, Pascal dio vida al aventurero del Reino Champiñón en SNL.

Y no es que al actor chileno le falten en su hoja de vida interpretaciones de la cultura pop y geek. Como recuerda un reporte publicado en el sitio web de Gizmodo, ya lo vimos como Obery Martell en Game of Thrones, un papel que lo llevó al estrellato, es Din Djarin, el Mandaloriano en la serie de Star Wars, y ahora brilla como Joel Miller en The Last of Us.

Pedro Pascal como Mario

La noche de este sábado 4 de febrero, Pascal presentó Saturday Night Live y en uno de los sketches interpretó a Mario en una adaptación de Mario Kart de Nintendo.

En lugar de escoltar a Ellie por todo el país, Mario debía llevar a la Princesa Peach (Chloe Fineman) por la Senda Arcoíris mientras Bowser (Kenan Thompson) la perseguía.

“HBO está adaptando otro juego icónico”, escribió la cuenta de Twitter de SNL que compartió el video de la adaptación.

HBO's adapting another iconic game pic.twitter.com/YtsIswwSBb — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

Curiosamente, esta versión de Nintendo de The Last of Us explica que los Goombas son hongos sensibles, el elencto tiene a Bowen Yang como Yoshi, entre otros actores, y lo de Pedro Pascal como Mario es muy bueno. No es que estemos lanzando un dardo a Chris Pratt, pero el “It’s me, Mario” de Pascal es rotundamente mejor.